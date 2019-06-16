卡舒吉案：联合国调查直指沙特王储

（德国之声中文网）在经过6个月的调查后，周三（6月19日），联合国法外处决问题特别报告员卡拉马德（Agnès Callamard）公布了对沙特记者卡舒吉遇害案的调查报告。报告认为沙特王储萨勒曼因在此案中扮演的角色应受到调查。

卡拉马德援引"可靠线索"称，沙特高层官员卷入了这起谋杀案。"卡舒吉是一场蓄意的、有预谋的杀戮的受害者。沙特阿拉伯要对这起法外处决负责。"

报告称，要确定最终的罪责，尚需进一步调查，但呼吁对沙特王储采取"有针对性的制裁"。对这份长达100页的报告，利雅德方面没有立刻做出反应。沙特一直否认萨勒曼王储与卡舒吉被谋杀有关联。

6月28日，该报告将递交给联合国人权委员会。沙特也是该委员会47个成员国之一。

卡拉马德领导一个国际团队对卡舒吉案进行了6个月的调查。今年2月访问土耳其后，卡拉马德曾表示，卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害后，土耳其调查人员为此进行的工作受到了阻挠。

卡拉马德说，她搜集到的证据显示，谋杀卡舒吉是沙特阿拉伯特工策划和准备的。她的团队没有找到卡舒吉的残骸，但接触到了一些土耳其有关部门获得的"残忍的、令人毛骨悚然的音频资料"。

缺乏透明

卡舒吉曾是《华盛顿邮报》的专栏作者，以对沙特王室持批评态度著称。2018年10月2日，他在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀。流亡美国的卡舒吉到领事馆是为办理登记结婚用的证明文件。

这桩血案在国际范围引起哗然。沙特一开始否认卡舒吉被杀，美国情报机构则指责沙特王储萨勒曼直接参与了谋杀案。

不久，土耳其媒体曝光了萨勒曼的亲信在谋杀案发生前进入伊斯坦布尔领事馆的照片。土耳其总统埃尔多安称，杀害卡舒吉的凶手牵涉到沙特政府最高层。

今年1月，沙特对卡舒吉一案的审理在利雅得开庭。检方称将要求对11名嫌疑人中的5名判处死刑。土耳其在争取将沙特嫌疑人引渡到土耳其受审，但沙特方面一再拒绝了这一请求。卡拉马德也批评了沙特审理此案的过程不够透明。

叶宣/李鱼（路透社、法新社）