卡舒吉案：土总统指责沙特“蓄谋已久”

(德国之声中文网) 埃尔多安在发言中说，非常强烈的证据表明，沙特记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)之死经历了"长期计划"。他认为，这是"野蛮的谋杀"。

在演讲之前，土耳其总统就事先放出风声，称他将在演讲中透露许多卡舒吉案的细节。这导致外界对演讲抱有很大的期待。不过，埃尔多安在讲话中只是将已知的公开内容重新综述了一遍，新内容则非常少。

他证实了在卡舒吉死亡之前，确实有15人分三批分别经不同渠道从沙特来到土耳其，并进入了驻伊斯坦布尔领事馆。与此同时，领事馆内的土耳其员工则被通知放假。埃尔多安还透露，事后在沙特阿拉伯国内因此案被捕的人，与土耳其当局曾经调查的对象同名。

要求在土耳其庭审

在讲话中，土耳其总统指出，沙特阿拉伯方面迄今对此案作出的解释非常不充分。他强调，土耳其政府将继续调查此案，直到所有疑问都得到澄清。埃尔多安坚信，查清此案"也符合沙特国王的利益"。他并没有直接要求沙特王储就此案负责，但是透露他已经就案情"与沙特国王以及沙特王储通了电话"。

埃尔多安也要求沙特阿拉伯当局将所有责任人绳之以法，"将责任推给几个安全机关以及情报机关工作人员的做法，既不能让我们满意，也不能让国际社会信服"。他还要求将嫌疑人送交伊斯坦布尔的法庭，因为"卡舒吉是在伊斯坦布尔遭谋杀的，所以庭审也必须在这座土耳其城市进行。"

已经确认遇难的沙特记者卡舒吉

就在刚刚过去的周末，沙特阿拉伯当局一改此前的否认态度，承认卡舒吉10月2日死于驻伊斯坦布尔领事馆内。沙特方面称，对政府持批评立场的记者卡舒吉在领事馆内商谈回国问题时，发生了争吵，场面后来"失去了控制"；卡舒吉"死于斗殴"。沙特阿拉伯还表示，已经有18名嫌疑人因此被捕。国际社会则对沙特的这一说辞表示强烈怀疑。

文山/凝炼/(德新社、路透社等)