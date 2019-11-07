卡舒吉之死：5名沙特人判死刑

（德国之声中文网）沙特检方周一（12月23日）称，异见记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在伊斯坦布尔遇害案中，5人被判死刑。

检方称，另外3人被判总计24年监禁，罪名是掩盖罪行。

卡舒吉于2018年10月2日进入沙特驻伊斯兰布尔领馆后遇害，其遗体迄今无下落。他原本是去领取相关文件，以便与未婚妻简吉兹（Hatice Cengiz）结婚。事发时，后者在领馆外等他。

沙特检方一名发言人称，卡舒吉的儿子和他们的律师出席了听证，此外，联合国安理会五个常任理事国代表以及土耳其代表也出席了听证。

在终审判决前，被判刑的这些人的身份不对外公布。

沙特检方：无谋杀预谋

卡舒吉遇害案受到国际社会谴责。沙特官方则否认被广泛视为沙特实际统治者的王储本·萨勒曼与卡舒吉之死有关。

检方发言人称，王储的一名前亲信顾问卡塔尼（Saud al-Qahtani）受到质询，但未发现参与卡舒吉遇害案的证据，因而未受指控。

检方发言人称，调查显示，本案并无谋杀预谋。据德新社报道，这名发言人称，谈判团队头目在意识到他无法将卡舒吉转移到一个安全的地点继续"谈判"后，与行凶者决定在领馆内杀害卡舒吉。

联合国特别报告员：审判是一个"嘲讽"

所有判决均可提出上诉。

联合国法外处决问题特别报告员卡拉玛德（Agnes Callamard）批评沙特的这一闭门审判是“嘲讽”。曾调查卡舒吉案的卡拉玛德表示：“雇佣杀手有罪、被判死刑。幕后主使不但逍遥法外，而且几乎没受到调查和审理的影响。”卡拉玛德称，这是司法正义的反义词。

苗子/达扬（德新社、美联社、法新社）