卡舒吉之子：我们原谅凶手

（德国之声中文网）被谋杀的沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的儿子萨拉赫·卡舒吉（ Salah Khashoggi）以家人的名义表示，原谅杀害其父亲的凶手。 他在斋月结束前不久在推特上写道："如果一个人宽恕待人，将会受到真主的嘉奖。""因此，作为卡舒吉烈士的儿子，我们宣布赦免那些杀害我们父亲的人。"萨拉赫·卡舒吉还表示，他"完全"信任沙特阿拉伯的司法系统。

卡舒吉于2018年10月在土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆被残酷杀害。这位居住在美国的记者经常严厉批评海湾君主制国家沙特阿拉伯，特别是被认为有望继承王位的穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）王储。



2018年被谋杀的沙特记者卡舒吉





卡舒吉事件严重损害了此前一直被视为改革派政治家的沙特王储的国际声誉。土耳其和许多西方国家指责他直接参与策划了沙特谋杀小组的行刺计划。

观察家认为卡舒吉儿子发表最新声明与去年12月沙特一家法院判处五人死刑有关。据估计，此举现在可能促使这一最高刑罚获减刑。

亲政府的沙特阿拉伯作家兼分析家希哈比（Ali Schihabi）在推特上发文说，卡舒吉儿子的声明带来的结果是，"凶手将得以免于死刑。"因为根据伊斯兰教法，受害人家属有宽恕肇事者的优先权。 希哈比补充说："国家的其他法律程序将继续照旧进行。"分析家纳诺瓦拉赫（Nabil Nowairah）也表示，卡舒吉儿子的行动实际上意味着"罪犯不被处死。"沙特阿拉伯当局暂先未对卡舒吉儿子声明的后果发表意见。

形象受损

现在尚不清楚的是，这是否是当局与卡舒吉的家人达成某种协议和做出一些承诺的结果。据流亡记者卡舒吉曾经工作的《华盛顿邮报》报道，暗杀事件发生后，卡舒吉的子女获得了豪华房产。



警方封锁伊斯坦布尔的沙特领事馆



沙特政府承认杀害了卡舒吉，但否认萨勒曼王储下达了谋杀令。将在11月主持G20峰会的沙特王国目前正面临压力。据美国媒体报道，三月份刚有几名高级王室成员被逮捕，表明王室内部存在权力之争。此外，新冠疫情期间沙特人的主要收入来源石油的价格下跌。如果7月底的朝圣因疫情被取消，将使沙特阿拉伯又损失一笔收入。

李京慧 / 叶宣（法新社、路透社）