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图像来源: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance
图像来源: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance
卡玛拉·哈里斯
美国民主党籍政治人物、律师，第49任美国副总统、参议院议长。
跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年11月2日
2024年11月2日
流行歌手带动文化现象“brat”成为柯林斯词典年度热词
2024年10月26日
2024年10月26日
中国黑客入侵美国电信 两党总统候选人团队手机均遭截获
2024年10月24日
2024年10月24日
微软：中国用网军干预美选 针对反中候选人
跳转至下一栏 深度报道
深度报道
2024年美国大选结果对德国有何影响？
2024年美国大选结果对德国有何影响？
卡马拉·哈里斯还是特朗普？无论谁赢得今年的美国总统大选，其结果都将对德国产生重大影响——在哪些方面对德国尤为重要呢？
政治
2024年11月1日
2024年11月1日
美国选举人团制度再受瞩目 卡玛拉·哈里斯团队欲说还休
美国选举人团制度再受瞩目 卡玛拉·哈里斯团队欲说还休
美国大选胶着的选情让人们再一次把目光投向备受争议的选举人团制度。民主党副总统沃尔兹呼吁废除该制度，但是卡玛拉·哈里斯要求他在表达时要更加小心。
政治
2024年10月30日
2024年10月30日
特朗普 vs. 卡玛拉·哈里斯：中国偏好谁当选美国总统？
特朗普 vs. 卡玛拉·哈里斯：中国偏好谁当选美国总统？
距离2024美国总统大选只剩一週，中美学者对北京心目中偏好的人选意见分歧，但趋近一致的观点是，无论最终谁当选，北京都不太可能迎来一个对中国友好的美国政权。
政治
2024年10月29日
2024年10月29日
华盛顿邮报不再为总统候选人背书 贝索斯怕特朗普报复？
华盛顿邮报不再为总统候选人背书 贝索斯怕特朗普报复？
距离美国总统大选不到十天，传统的左派媒体《华盛顿邮报》摒弃一贯做法，不再公开表面支持某位候选人，引发巨大争议。该报老板贝索斯的顾虑是什么？
媒体
2024年10月28日
2024年10月28日
记录台北：迪化街上的美国大选
记录台北：迪化街上的美国大选
美中关系和台海局势是此次美国总统选战中的一项重要议题。台湾上周发布的最新民调显示，美国的选情受到近半数台湾民众的关注。人群熙攘的迪化街上，记者随机请一些路人谈起了他们对美国大选的看法。
政治
2024年10月28日
2024年10月28日
美媒揭中国“盐台风”黑客行动 特朗普顾问通话遭截
美媒揭中国“盐台风”黑客行动 特朗普顾问通话遭截
据《华盛顿邮报》报道，特朗普团队一位顾问的手机通话遭中国黑客拦截。中国多次主张无意介入美国大选，但这波黑客行动还是再度引发了各界质疑。
政治
2024年10月28日
2024年10月28日
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
美国经济真的在乎谁当总统吗？
在过去的15年里，与其他国家相比，美国的经济表现令人难以置信地强劲——增加了数百万个就业岗位，并迅速地从新冠疫情的震荡中复苏。美国经济真的需要“让美国再次伟大”吗？
经济
2024年10月22日
2024年10月22日
力挺以色列 对美国意味着什么？
尽管中东局势在不断升级，但美国对以色列的坚定支持似乎仍没有丝毫动摇。专家们普遍认为，华盛顿对以色列的支持立场也将会对即将举行的美国大选产生影响。
政治
2024年10月6日
2024年10月6日
美国印度裔会全力为卡玛拉·哈里斯助选吗？
无论卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris，也译贺锦丽) 未来的总统竞选之路如何，她的政治旅程都已开创先河。拥有印度与牙买加血统的她成为民主党总统候选人，这标志着美国印度裔的政治影响力日益增大。她是否会得到美国印度裔的支持？
政治
2024年8月25日
2024年8月25日
02:54 分钟
拜登：我为祖国奉献了一切
在美国民主党全国党代会上，拜登深情告别党内同僚，并呼吁大家“为自由而投票”，全力支持哈里斯竞逐下届美国总统。
政治
2024年8月20日
2024年8月20日
01:46 分钟
民主党全国代表大会：哈里斯的重要舞台
民主党今年的竞选有很不传统的部分，已经通过在线投票确认哈里斯为其总统候选人。那么今年的民主党全国代表大会（DNC）有什么值得期待的地方？
政治
2024年8月19日
2024年8月19日
拜登退选力推卡玛拉·哈里斯出战 各界怎么看？
坚持了数週，美国总统拜登不敌党内“逼宫”声浪，宣布退选。他“钦点”的总统候选人是现任副总统卡玛拉·哈里斯，但她能否赢得民主党内多数支持，仍是未知数。
政治
2024年7月22日
2024年7月22日
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