卡玛拉·哈里斯和特朗普在堕胎、以色列、俄乌等关键议题上各持何种立场？

美国即将在11月5日迎来总统大选。卡玛拉·哈里斯和特朗普在有关堕胎、经济、移民、以色列以及俄乌战争等问题上各持何种立场？德国之声为您梳理如下。

（德国之声中文网）今年9月，卡玛拉·哈里斯与特朗普进行了首场电视辩论。二人在众多关键议题上拥有截然不同的立场。

俄乌战争

卡玛拉·哈里斯：现任副总统哈里斯在今年8月的民主党大会上表示，她将"坚定地和乌克兰以及北约盟友站在一起"。哈里斯指称俄罗斯犯下了反人类罪。其竞选网站上写道，哈里斯"协助动员了全球50多个国家响应号召，帮助乌克兰抵御普京的野蛮侵略。"

特朗普：这位来自共和党的前总统曾表示，他将"鼓励"俄罗斯攻击那些未履行义务的北约成员国，而不是保护这些"拖欠财政义务"的国家。特朗普后来稍微软化了这一立场，但仍然表示，如果北约成员国不增加自身国防开支，他将考虑退出北约。特朗普还表示，如果在11月5日当选总统，将于2025年1月宣誓就职前结束乌克兰战争，但他没有说明实现这一目标的具体计划。特朗普曾在9月的一次播客采访中表示："我不能告诉你计划的具体内容，因为如果我告诉你，那计划就不会成功。部分原因在于要出其不意。"

以色列-哈马斯

卡玛拉·哈里斯：与现任总统拜登一样，哈里斯支持以色列在与伊斯兰激进组织哈马斯的战争中捍卫自己的生存权，并表示，如果当选，将继续支持以色列。但相比于拜登，哈里斯对加沙地区的人道主义灾难表达了更多关切，并强调这种状况必须停止。哈里斯支持停火，呼吁哈马斯释放人质，并推动两国解决方案。今年7月，哈里斯缺席了以色列总理内塔尼亚胡在美国国会的演讲，但随后在华盛顿与其进行了私下会晤。

特朗普：今年4月，特朗普表示，以色列需要迅速结束其在加沙的攻势，因为以方"绝对是在输掉公关战"。他鼓励以色列"赶紧将一切结束，然后恢复和平，停止杀戮"。然而，特朗普也曾表示他支持内塔尼亚胡，在其担任总统期间，两人关系密切。在电视辩论中，特朗普称其会"快速解决"[这场战争]，但未透露任何具体计划。

堕胎问题

卡玛拉·哈里斯：哈里斯是生育自决权的坚定捍卫者。她表示，如果当选总统，她将努力在全国范围内恢复对堕胎的选择权，而不是将堕胎的合法性交给各州决定。自美国最高法院2022年推翻1973年有关女性堕胎合宪权的"罗诉韦德案"（Roe vs. Wade）以来，各州已能够自行制定堕胎权的相关法律。哈里斯的竞选网站上写道，哈里斯和她的竞选搭档沃尔兹（Tim Walz）"相信女性有权为自己的身体做决定，而不是由政府来告诉她们该怎么做。"

特朗普：特朗普在担任总统期间任命了三位最高法院大法官，巩固了保守派多数，以推翻"罗诉韦德案"。2020年，华盛顿特区举行大规模反堕胎抗议活动"为生命游行"（March for Life），特朗普成为首位在抗议活动上发表讲话的在任总统。反堕胎的美国福音派人士是特朗普的重要选民群体。特朗普没有公开支持全国范围内的堕胎禁令，但支持各州就堕胎权自行制定相关法律。

经济问题

卡玛拉·哈里斯：哈里斯将支持中产阶级作为其竞选的核心议题。她承诺将"打造一个'机会经济'（Opportunity Economy），让每个人都有机会参与竞争，并有机会取得成功。"其竞选网站对此做了进一步详细说明：哈里斯计划为超过1亿工薪阶层和中产阶级美国人减税，同时降低医疗、住房和日常生活必需品的开销成本。她还希望让租金更便宜，让更多美国人实现购房梦想，并为小企业提供支持。

特朗普：特朗普将美国的高通胀归咎于拜登政府的高支出。其竞选网站称，特朗普对美国经济的"愿景"包括"降低税收、提高工资和为美国工人提供更多就业机会。"特朗普承诺将延长他在担任总统期间制定的为企业和富裕家庭提供的税收减免政策。他还希望减少政府对经济的监管。

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移民问题

卡玛拉·哈里斯：作为副总统，哈里斯负责处理移民和边境安全问题。她因未能有效遏制非法移民而受到批评。哈里斯表示，如果当选总统，她将签署两党边境安全法案。该法案在特朗普的施压下被国会共和党人否决。哈里斯竞选网站称，该法案将"部署更多检测技术来拦截芬太尼及其他毒品，并增加1500名边境安全人员来保护[美国]边境"。共和党人阻止通过该法案，称其措施力度不够。

特朗普：特朗普承诺，如果当选，他将开展美国历史上最大规模的驱逐行动，并希望恢复其在任期间制定的严格移民政策，例如对来自穆斯林国家（如伊朗、叙利亚、索马里和也门等）的公民实施旅行禁令。此外，根据其竞选网站中的"47号议程"（哈里斯或特朗普将成为美国第47任总统），特朗普还计划将"目前驻扎在海外的数千名士兵派往[美国]南部边境"。

气候问题

卡玛拉·哈里斯：根据其竞选网站，哈里斯计划"向污染者问责，确保所有人都能享有清洁的空气和水资源"。哈里斯表示，如果当选总统，美国将继续留在《巴黎气候协定》中。她希望提高美国对极端天气和气候灾害的抵御能力，并建立"繁荣发展的清洁能源经济"。

特朗普：特朗普承诺，如果当选，美国将再次退出《巴黎气候协定》。他曾在担任总统期间退出该协定，而拜登在上任后又撤销了这一决定。特朗普表示，他将停止对风能补贴，增加美国的石油开采，并希望美国实现能源自给。其竞选网站写道，"共和党将开启包括核能在内的所有能源生产，以立即降低通货膨胀。"

性少数群体（LGBTQ+） 权利

卡玛拉·哈里斯：20年前，哈里斯曾作为旧金山地区检察官，主持了美国首批同性婚礼。其竞选网站上写道，哈里斯将"为通过《平等法案》而奋斗，以确保美国的性少数群体（LGBTQI+）在医疗、住房和教育方面不受歧视。"拜登-哈里斯政府阻止了数个州的反跨性别法案，并推翻了特朗普对跨性别者实施的参军禁令。

特朗普：特朗普希望重新实施该禁令。他反对跨性别者权利，并计划，如果再次当选，将停止[联邦]政府对任何年龄阶段，针对性别转换概念进行的所有宣传项目。此外，他还希望禁止跨性别女性参加女性体育项目，并引入一项法律，规定"美国政府只承认男性和女性两种性别--且性别在出生时即被确定。"

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