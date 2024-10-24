卡玛拉·哈里斯：特朗普是一个法西斯主义者

在有报道称特朗普赞扬希特勒后，卡玛拉·哈里斯表示，她认为特朗普是一个法西斯主义者。与此同时，不同媒体的民调结果显示，距离大选还有不到两周的时间，卡玛拉·哈里斯和特朗普的支持率不相上下。

（德国之声中文网）在周三（10月23日）晚上由CNN主办的市政厅活动中，主持人库珀（Anderson Cooper）问卡玛拉·哈里斯是否认为特朗普是一个法西斯主义者。

"是的，我认为他是。"卡玛拉·哈里斯回答道，"我还认为，最了解他的人在这个问题上应该得到信任。"

"特朗普对美国的福祉和安全构成威胁"

卡玛拉·哈里斯引用了多位前特朗普政府官员的言论，包括他的国家安全顾问和副总统。

"他们明确表示，特朗普蔑视美国宪法。"她说，"他们说他永远不应该再担任美国总统。"

卡玛拉·哈里斯表示："我认为唐纳德·特朗普对美国的福祉和安全构成威胁。"

特朗普"想要像阿道夫·希特勒（中）手下那样的将领"？ 资料图片 图像来源: dpa/picture alliance

特朗普被指赞扬希特勒

卡玛拉·哈里斯的言论针对的是《纽约时报》的一篇报道。在这篇报道中，特朗普任期内任职时间最长的白宫幕僚长凯利（John Kelly）表示，这位前总统在位时公开表示钦佩德国历史上的独裁者希特勒。

凯利告诉《纽约时报》记者，特朗普曾说"希特勒也做了一些好事"，并且他不想要美国的军事将领，而是"想要像阿道夫·希特勒手下那样的将领"。

在接受《纽约时报》记者采访时，凯利证实了2020年《大西洋月刊》的一篇报道，报道称特朗普钦佩希特勒，还曾表达对残疾退伍军人的蔑视，并称那些在为美国战斗中阵亡的人为"失败者"和"傻瓜"。

凯利表示，根据他的经验，特朗普符合"法西斯主义者"的定义。

凯利称，特朗普最近关于动用军队对付所谓"内部敌人"的言论是如此危险，以至于他觉得必须站出来发声。凯利说，特朗普上任的第一年，就被告知为何他不应动用美国军队对付美国人，以及他的权力限制。尽管如此，特朗普在任期间继续推动这一议题，并声称自己有权采取这样的行动。

特朗普在他所拥有的社交媒体平台"真实社交"（Truth Social）上否认了这一说法。他声称凯利"编造了一个故事"。

《纽约时报》对其中五个关键战场州的最新民意调查显示，两位总统候选人不相上下 图像来源: Carlos Osorio/Evan Vucci/dpa/picture alliance

提前投票人数创新高

根据佛罗里达大学选举实验室的跟踪数据，已有近2500万人通过现场提前投票或邮寄选票的方式投票。

包括北卡罗来纳州和乔治亚州在内的几个关键州在提前投票的第一天创下了纪录。

《纽约时报》对其中五个关键战场州（宾夕法尼亚州、密歇根州、内华达州、威斯康星州和北卡罗来纳州）的最新民意调查显示，两位总统候选人不相上下，都未能在其中一个州领先对手哪怕一个百分点。

《华盛顿邮报》的最新民意调查则显示，卡马拉·哈里斯继续在全美国以及密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州领先，特朗普在亚利桑那州和佐治亚州领先。内华达州和北卡罗来纳州仍然处于胶着状态。

《华尔街日报》的一项最新全国性民调发现，特朗普的支持率领先哈里斯两个百分点，两人的支持率分别为47%和45%。而在该报8月份的一项调查中，哈里斯领先两个百分点。该报表示，这两次领先优势都在调查的误差范围内，这意味着实际上领先的可能是其中任何一位候选人。

（美联社、法新社等）

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