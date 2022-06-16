卡洛斯·查韦斯：蒸气蒸气  

卡洛斯·查韦斯（ Carlos Chávez，1923年3月21日至2010年1月10日）是著名的墨西哥作曲家、音乐理论家、教育家和导演。他1923年3月21日出生于墨西哥城，是墨西哥民族主义音乐最早的代表人物之一。蒸气蒸气（英文译名也称为“ 马力：芭蕾舞交响曲）是他在1926–32年期间创作的一部芭蕾舞剧。

据称，该作品起源于作曲家和墨西哥墨西哥超现实主义画家阿达利德（Agustín Lazo Adalid）1922年或1923年的一场讨论，内容关于机械化对现代墨西哥社会的影响。也有资料说，“蒸汽蒸汽”的创作源于1926年和墨西哥画家迭戈·里维拉（Diego Rivera）的讨论。

卡洛斯·查韦斯首先完成了这部作品的第四乐章，最初为小型管弦乐队谱写，于1926年11月28日在纽约爱奥尼亚音乐厅首演。这一乐章后被命名为男人与机器之舞。第一乐章创作于1929年，为大型管弦乐队而作。1932年3月31日，整部芭蕾舞剧由费城大歌剧团在费城首演。1954年，查韦斯对这部芭蕾舞剧进行一些修改后，该作品再次于波特兰首演。

蒸气蒸气虽然按传统被分为四个乐章，但又被进一步细分为一连串舞蹈。请听德国青年乐团的演奏。

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