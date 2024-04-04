卡梅伦：北约应全力支持乌克兰 而不是派兵

（德国之声中文网）英国外交大臣卡梅伦排除了向乌克兰境内派遣北约军队的可能性，他认为这样会使北约成为俄罗斯总统普京的攻击目标。

这位曾担任英国首相的保守派政治家表示，如果西方盟友不提供帮助，乌克兰将无法赢得这场战争。他表示，下周访问美国期间，他将敦促美国提高对乌克兰的援助力度。卡梅伦对BBC表示："北约目前正在拟议中的事情，是建立一个支持乌克兰使命，而并不是北约派驻乌克兰使命。这一使命的目的，是利用北约的现有机制为乌克兰提供该国所需要的帮助。"

卡梅伦说："原则上讲，我们应当为乌克兰提供我们能力所及的帮助，这也是英国的立场。我认为，我们应当为一个主权国抵御外来侵略提供一切我们能够提供的帮助。"

当被问及他是否能够想象派遣北约部队进驻乌克兰时，卡梅伦对此予以否定回答，他说："我认为，我们不应成为普京的攻击目标，北约能为乌克兰做的事情有很多，我们应当更好地协调我们的援乌行动。""归根结底，对英国和其他国家来说，援乌行动是一个关乎政治意愿的问题。我们有足够耐心吗？我们有坚强的意愿吗？我们愿意竭尽所能吗？对英国来说，答案是非常肯定的。"

卡梅伦补充道："如果我们能够敦促美国国会批准援乌资金，能为乌克兰提供他们所需的武器，能向普京展示，我们不会袖手旁观，而乌克兰也能成功反击，夺回被占领的领土。那么，不管十一月美国大选中谁会获胜，我们都将会继续关注乌克兰局势，也会看到越来越多的北约成员国缴纳国民生产总值2%的会费，这就将是一次成功，我愿意为这样的成功付出努力。"

卡梅伦说："这样一来，乌克兰就会有极大的机会获胜，北约也有望成为最强大的联盟。无论谁在2024年11月赢得美国大选，都会接手一个良好的局面。"

北约外长会议的第二天，英国首相卡梅伦将当前局势同1938年的慕尼黑会议做了一番比较。他说，当前我们所面对的俄罗斯，就是当年英法等国所面对的纳粹德国。卡梅伦说："我们今天所面临的一切，其实同当年一样简单，欧洲的一位暴君正在试图通过武力重新划分边界，而我们则面临两个选择，要么绥靖求和，要么勇敢应对。"

卡梅伦是在英国联合研究所在布鲁塞尔举办的一次活动上发表上述演说的。他说，我们必须让没有经历过冷战的年轻一代看到北约存在的必要性，而俄罗斯对乌克兰的威胁就是一个令人信服的论据。

周三的北约外长会议上，英国外交大臣卡梅伦表示，乌克兰加入北约的前景从未像今天这样看好。因此，北约应加强乌克兰抗击俄罗斯入侵的努力，使乌克兰最终赢得这场战争。"鉴于俄罗斯持续不断的侵略扩张以及动荡的世界局势，北约各国必须提高其国防开支。"

北约外长会议上，卡梅伦敦促各盟友积极支持为乌克兰购买导弹和其他军火的倡议。卡梅伦说："北约成立75年的庆典之际，北约已经变得前所未有的强大和重要。而瑞典上个月加入北约之后，这一点变得更加明确。"

本周四，是北约成立75周年纪念日。十年前，北约各成员国达成协议，每年将各自国家2%的国民生产总值投入国防开支。当时，卡梅伦还是英国首相。目前，英国每年将国民生产总值的2.2%用于国防。

（综合报道）

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