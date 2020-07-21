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菲德尔·卡斯特罗是古巴政治家、军事家、革命家，古巴革命领袖，古巴共产党、社会主义古巴和古巴革命武装力量的主要缔造者，曾任古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国务委员会主席和古巴部长会议主席。2016年11月去世。
2005年起，菲德尔·卡斯特罗将权力移交给他的弟弟劳尔·卡斯特罗，并且在2011年正式隐退。
自5年前恢复外交关系后，古巴和美国目前处在一个尴尬的阶段。随着特朗普总统开倒车的执政方式，美国的禁运政策变得比以往任何时候都要严格。
已故革命者菲德尔·卡斯特罗的弟弟、古巴领导人劳尔·卡斯特罗称颂古巴的革命历程，并呼吁经济发展。他谴责特朗普政府为拉美地区造成的麻烦。
今年4月，迪亚斯-卡内尔成为古巴60年来首位不是卡斯特罗家族的新总统。上任后，他推动了一项谨慎的改革方案。
此前一直担任副手的迪亚斯-卡内尔日前当选为古巴新一届国家元首、政府首脑。他将坚持社会主义正统，还是会加速古巴的改革进程？面对依然担任共产党第一书记的劳尔·卡斯特罗，迪亚斯-卡内尔又能掌握多大的实权？
赤道几内亚总统姆巴索戈是目前在位的世界上执政时期最长的领导人。进入20世纪以来，世界上执政时期最长的人当属古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。
一个时代即将告终：菲德尔·卡斯特罗的弟弟和后继人劳尔·卡斯特罗公开了转交权力的时间表。因新近的飓风，他推迟了下台日期。
特朗普宣告结束美国对古巴的“阳光政策”。虽然他对新政的表述比较模糊，但确定的是，他要先拿这个加勒比岛国日益兴旺的旅游业开刀。
金融危机、恐怖袭击、民粹主义，西方世界遭到了前所未有的挑战。不少人再次开始思考：资本主义究竟是不是无可替代的选项？恰逢此时，共产世界的一些重要人物在一次艺术展上进行了一次特殊的“会晤”。
根据已故革命领袖菲德尔·卡斯特罗的强烈遗愿，哈瓦那议会通过一项立法，不对任何人搞身后个人崇拜。
古巴为前革命领袖卡斯特罗进行为期九天的全国哀悼。数十万人沿途目睹载有卡斯特罗骨灰的车队经过。卡斯特罗生前表示，不要为他修建纪念碑，也不要以他的名字为街道命名。
有人称他是"一名传奇革命者"，也有人说他是"残酷的独裁者"。说他传奇不该为过，即便在死后， 卡斯特罗的影响力仍在分化着世界。
卡斯特罗走了，古巴还在。他留下了一个贫穷的国家和无数受压迫的民众。
很多古巴人沉浸在前领导人“伟大领袖”菲德尔·卡斯特罗去世的悲伤之中，然而也有一些乐观的声音。美国迈阿密的流亡古巴人就把卡斯特罗的去世看作是解放。
列宁、毛泽东和斯大林，现在菲德尔·卡斯特罗也加入了这一行列。人们一定不会忘记，他欺骗了古巴人民，没有兑现自己的诺言。
许多古巴民众不知道没有领袖的日子该如何继续，拉美左派盟友沉痛哀悼卡斯特罗的辞世，普京称赞其为俄罗斯真诚的朋友，习近平表示这位亲密的同志永垂不朽。而流亡古巴人则为其痛恨的掌权者去世而欢呼。
社会主义古巴的创建者和领导人菲德尔·卡斯特罗去世了，享年90岁。他执掌古巴半个世纪，曾是整个拉美和世界左翼运动的偶像。在古巴，他被称作“总指挥”以及“菲德尔同志”。
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