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卡斯特罗

菲德尔·卡斯特罗是古巴政治家、军事家、革命家，古巴革命领袖，古巴共产党、社会主义古巴和古巴革命武装力量的主要缔造者，曾任古巴共产党中央委员会第一书记、古巴国务委员会主席和古巴部长会议主席。2016年11月去世。

2005年起，菲德尔·卡斯特罗将权力移交给他的弟弟劳尔·卡斯特罗，并且在2011年正式隐退。

ARCHIV - Ein Mann hängt am 20.03.2016 US-amerikanische und kubanische Flaggen an einem Haus in Havana (Kuba) auf. Im Zuge der Öffnungspolitik zwischen den USA und Kuba gibt es kräftige Zuwächse bei Reisen von Amerikanern auf die kommunistische Karibikinsel. (zu dpa «US-Besucherboom in Kuba») Foto: Orlando Barria/EFE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

古巴和美国：一段爱恨交织的关系 21.07.2020

自5年前恢复外交关系后，古巴和美国目前处在一个尴尬的阶段。随着特朗普总统开倒车的执政方式，美国的禁运政策变得比以往任何时候都要严格。
Cuba's First Secretary of Communist Party Raul Castro, center, and President Miguel Diaz-Canel, second left, arrive to Santa Ifigenia Cemetery to commemorate the 60th anniversary of the Revolution in Santiago de Cuba, Cuba, Tuesday, Jan. 1, 2019. (Yamil Lage/Pool Photo via AP) |

古巴革命六十周年 卡斯特罗批评特朗普 02.01.2019

已故革命者菲德尔·卡斯特罗的弟弟、古巴领导人劳尔·卡斯特罗称颂古巴的革命历程，并呼吁经济发展。他谴责特朗普政府为拉美地区造成的麻烦。
23.06.2018, Kuba, Havanna: Die Bar El Floridita in der Altstadt. Hier soll der Daiquiri, ein Cocktail aus Rum, Zucker und Limettensaft erfunden worden sein. Besonders durch Ernest Hemingway gewann die Bar und der Daiquiri an Bekanntheit. In Havanna befindet sich die größte erhaltene koloniale Altstadt Lateinamerikas. Im Jahr 2019 feiert die Stadt sein 500. Gründungsjubiläum. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

古巴改革 谨慎前行 23.07.2018

今年4月，迪亚斯-卡内尔成为古巴60年来首位不是卡斯特罗家族的新总统。上任后，他推动了一项谨慎的改革方案。
FILE PHOTO: Cuba's First Vice-President Miguel Diaz-Canel stands in line before casting his vote during an election of candidates for the national and provincial assemblies, in Santa Clara, Cuba March 11, 2018. REUTERS/Alejandro Ernesto/Pool/File Photo

古巴迎来新领袖 不姓卡斯特罗 19.04.2018

此前一直担任副手的迪亚斯-卡内尔日前当选为古巴新一届国家元首、政府首脑。他将坚持社会主义正统，还是会加速古巴的改革进程？面对依然担任共产党第一书记的劳尔·卡斯特罗，迪亚斯-卡内尔又能掌握多大的实权？
FILE - In this June 14, 1961 file photo, Prime Minister Fidel Castro holds a cigar during a news conference in Havana, Cuba. For over half a century, the U.S. government tried many schemes to overthrow the Castro regime: poisonous cigars, an exploding seashell, the secret Twitter-like service in Cuba. U.S. President Barack Obama said Wednesday, Dec. 17, 2014 the United States will re-establish diplomatic ties with Cuba and bring change to the longstanding trade embargo. But it was unclear if all secret operations would cease. (AP Photo/RHS)

世界上执政最长的强权领导人 12.03.2018

赤道几内亚总统姆巴索戈是目前在位的世界上执政时期最长的领导人。进入20世纪以来，世界上执政时期最长的人当属古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗。
14.07.2017+++Havanna, Kuba+++ Cuban President Raul Castro participates in the Permanent Working Committees of the National Assembly of the People's Power in Havana, on July 14, 2017. / AFP PHOTO / JORGE BELTRAN (Photo credit should read JORGE BELTRAN/AFP/Getty Images)

卡斯特罗时代结束 古巴领导人明年卸任 22.12.2017

一个时代即将告终：菲德尔·卡斯特罗的弟弟和后继人劳尔·卡斯特罗公开了转交权力的时间表。因新近的飓风，他推迟了下台日期。
Fishermen chat at the Malecon waterfront as a cruise ship leaves Havana's harbor on February 20, 2017. / AFP / ADALBERTO ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images)

阳光政策“黄了”？特朗普收紧古巴政策 17.06.2017

特朗普宣告结束美国对古巴的“阳光政策”。虽然他对新政的表述比较模糊，但确定的是，他要先拿这个加勒比岛国日益兴旺的旅游业开刀。
In this picture taken on March 22, 2017, visitors sit behind Chinese artist Shen Shaomin's Fidel Castro, part of his 'Summit' project, at Art Basel in Hong Kong. As visitors glide pass big-budget paintings and experimental installations at Hong Kong's Art Basel this week, they are also encountering the dead bodies of communist leaders in an exhibit drawing curious crowds. Lifelike replicas of Mao Zedong, Vladimir Lenin, Kim Il-Sung, Ho Chi Minh and Fidel Castro are lying in state in Hong Kong's harbourfront convention centre and art enthusiasts are flocking to snap them on smartphones. Made from acrylic and silica gel and dressed in their signature uniforms, all lie in glass coffins, except for Castro, who can be seen breathing almost imperceptibly on his deathbed. The installation, called Summit, was created by Chinese artist Shen Shaomin who said the work was conceived as a response to the global financial crisis of 2008. / AFP PHOTO / Anthony WALLACE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

讽刺资本主义？“共产巨头”齐聚香港 24.03.2017

金融危机、恐怖袭击、民粹主义，西方世界遭到了前所未有的挑战。不少人再次开始思考：资本主义究竟是不是无可替代的选项？恰逢此时，共产世界的一些重要人物在一次艺术展上进行了一次特殊的“会晤”。
3.12.2016 *** A supporter of late Cuban revolutionary leader Fidel Castro folds his poster after the tribute held today in Havana square in Gijon, northern Spain December 3, 2016. REUTERS/Eloy Alonso FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

卡斯特罗身后也不搞个人崇拜 28.12.2016

根据已故革命领袖菲德尔·卡斯特罗的强烈遗愿，哈瓦那议会通过一项立法，不对任何人搞身后个人崇拜。
3.12.2016 *** Residents wave as the caravan carrying the ashes of Cuba's late President Fidel Castro arrives in Santiago de Cuba, Cuba, December 3, 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

古巴告别卡斯特罗 “不要个人崇拜” 04.12.2016

古巴为前革命领袖卡斯特罗进行为期九天的全国哀悼。数十万人沿途目睹载有卡斯特罗骨灰的车队经过。卡斯特罗生前表示，不要为他修建纪念碑，也不要以他的名字为街道命名。
ARCHIV - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD, l) trifft nach seiner Ankunft in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro am 27.6.1999 mit Kubas Staats- und Parteichef Fidel Castro zusammen. (zu dpa Der ewige Revolutionär - Fidel Castro ist tot vom 26.11.2016) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

残暴的独裁者？还是英雄？ 29.11.2016

有人称他是"一名传奇革命者"，也有人说他是"残酷的独裁者"。说他传奇不该为过，即便在死后， 卡斯特罗的影响力仍在分化着世界。
Titel: DW Shift - Kuba geht online 1 Schlagworte: Internet, Kuba, online, Hotspot, Havanna Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: APTN / nn Bildbeschreibung: WiFi Symbol an Hauswand in kubanischen Nationalfarben

卡斯特罗的遗产：革命的废墟 29.11.2016

卡斯特罗走了，古巴还在。他留下了一个贫穷的国家和无数受压迫的民众。

古巴大学生眼里的传奇人物 28.11.2016

很多古巴人沉浸在前领导人“伟大领袖”菲德尔·卡斯特罗去世的悲伤之中，然而也有一些乐观的声音。美国迈阿密的流亡古巴人就把卡斯特罗的去世看作是解放。
FILE - Cuban president Fidel Castro waves a national flag during a May Day ceremony at Revolution Square in Havana, Cuba, on Sunday, 01 May 2005. EPA/ALEJANDRO ERNESTO dpa (zu dpa «Memento mori in Havanna - Revolutionsführer Fidel Castro wird 90» vom 08.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

评论：卡斯特罗所没有兑现的诺言 28.11.2016

列宁、毛泽东和斯大林，现在菲德尔·卡斯特罗也加入了这一行列。人们一定不会忘记，他欺骗了古巴人民，没有兑现自己的诺言。
Cuban Prime Minister Fidel Castro exhales cigar smoke during a March, 1985 interview at his presidential palace in Havana. Castro, a Havana attorney who fought for the poor, overthrew dictator Fulgencio Batista's government on Jan. 1, 1959. He defeated a U.S. attempt, known as The Bay of Pigs invasion, to overthrow his revolutionary regime on April 19, 1961. Afterwards, Cuba armed itself with Soviet nuclear missiles aimed at the United States which almost brought the world to the brink of nuclear disaster. Castro's communist regime still exists in Cuba, 90 miles from the U.S., at the close of the 20th century. +++ (C) picture-alliance/AP Photo/C. Tasnadi

卡斯特罗逝世：今夜谁在哭泣？ 26.11.2016

许多古巴民众不知道没有领袖的日子该如何继续，拉美左派盟友沉痛哀悼卡斯特罗的辞世，普京称赞其为俄罗斯真诚的朋友，习近平表示这位亲密的同志永垂不朽。而流亡古巴人则为其痛恨的掌权者去世而欢呼。
FILE - Cuban president Fidel Castro waves a national flag during a May Day ceremony at Revolution Square in Havana, Cuba, on Sunday, 01 May 2005. EPA/ALEJANDRO ERNESTO dpa (zu dpa «Memento mori in Havanna - Revolutionsführer Fidel Castro wird 90» vom 08.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

古巴的革命领袖、英雄和独裁者卡斯特罗 26.11.2016

社会主义古巴的创建者和领导人菲德尔·卡斯特罗去世了，享年90岁。他执掌古巴半个世纪，曾是整个拉美和世界左翼运动的偶像。在古巴，他被称作“总指挥”以及“菲德尔同志”。
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