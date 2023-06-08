卡斯特罗访华 洪都拉斯驻华大使馆在北京开馆

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，洪都拉斯总统卡斯特罗应中国国家主席习近平邀请，于6月9日至14日对中国进行国事访问，并将与中国国家主席习近平举行会晤，「共同规划和引领中洪关系未来发展」。

在对中国为期六天的访问中，卡斯特罗第一站抵达金融中心上海，周五与上海市委书记陈吉宁会面。卡斯特罗在上海期间还访问了金砖国家新开发银行（NDB）总部及华为上海研究中心。据路透社报道，洪都拉斯总统办公室在推特上发文称，卡斯特罗在与金砖国家新开发银行的行长、巴西前总统罗塞夫会晤时，正式提出洪都拉斯加入该机构的申请。

据中国媒体报道，卡斯特罗在上海停留两日后，周六午后转往北京，访京期间将与习近平会晤。此行预计还将出席洪都拉斯驻北京大使馆的揭牌仪式。

洪都拉斯于今年3月26日宣布与台湾断交，同日与中国建立正式外交关系，成为最新一个与台湾断交的国家。自民进党籍的台湾总统蔡英文2016年上台以来，北京加大打压台湾的国际空间并「挖角」台湾邦交国。2016年至今，中国已成功通过数十亿美元的投资，吸引了台湾的九个前盟友。

北京最近一次成功令台湾失去邦交国，正值中美紧张关系因台湾等一系列问题加剧之际。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮表示：「台湾始终是中美紧张关系的核心，习近平和中国领导班子将会不遗余力，特别是在台湾问题上。」吴木銮还补充说，无论代价如何，中国认为夺取与台湾的外交盟友是值得的。北京还将这些努力视为对欧美议员越来越频繁访台的一种回应方式。这类访问通常会引发北京的愤怒反应，包括去年8月前美国众议院议长佩洛西的访问。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



台湾目前仅存13个邦交国，包括拉丁美洲的贝里斯、巴拉圭和危地马拉、梵蒂冈城、非洲南部的斯威士兰以及加勒比海和南太平洋地区的几个国家。 当洪都拉斯考虑转向中国时，其政府表示希望得到新的投资和减少债务。该国外交部长雷依纳（Eduardo Enrique Reina）今年3月告诉当地媒体，洪都拉斯已要求台湾针对6亿美元的债务重新谈判，并将每年金援翻倍至1亿美元。台湾表示一直与洪都拉斯合作，以满足该国的需求。

专家表示，洪都拉斯希望从中国获得在基础设施项目方面的大规模投资，包括在帕图卡河修建三座水电站的计划中的一座新水电站。中国已为在2021年1月启用的第一座水电站投资近3亿美元。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。