 卡拉奇中国领事馆遇袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2018

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时政风云

卡拉奇中国领事馆遇袭

当地时间周五（11月23日 ）上午，中国驻卡拉奇领事馆遭袭，至少有两名警员丧生。巴外交部称，中国外交人员中无伤亡。发动袭击的反叛武装称，这是针对中方发起的袭击，指责中国剥削该国资源。

Pakistan Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi (Reuters/A. Soomro)

巴基斯坦武警赶赴卡拉奇中领馆袭击现场

（德国之声中文网）中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆遭到袭击，至少有两人在事件中丧生。一个巴基斯坦独立运动团体声称袭击事件是他们制造的。据路透社报道，总共有三名自杀式袭击者，他们在尚未进入中国领馆大楼前就被击毙。

巴基斯坦外交部长库雷希表示：领事馆内全部21名中国工作人员在袭击事件中均安然无恙，目前已被转移至安全地点。

在首都伊斯兰堡举行的新闻发布会上，库雷希说："袭击者未能对任何一名中国领事馆工作人员造成伤害。"

警方发言人表示，数名袭击者试图冲入领事馆内部，但遭到警卫人员阻拦，引发枪战。事件中，至少有两名警员和3名自杀式袭击者丧生。反叛武装"俾路支斯坦解放军"（Baloch Liberation Army，简称“BLA”）宣布为袭击事件负责。

Pakistan Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi (Reuters/A. Soomro)

卡拉奇中国领事馆

反对中资的反叛武装

"俾路支斯坦解放军"的发言人俾路支（Jiand Baloch）对路透社证实，其袭击目标是中国领事馆。他说，“中国在剥削我们的自然资源”。

该分离主义反叛武装反对巴基斯坦俾路支省的中国项目，这个西南部省份拥有丰富的自然资源。中国在该省资助了一个深水港的开发项目。

海港城市卡拉奇位于巴基斯坦南部，是该国第一大都和金融中心。

中国是巴基斯坦的重要盟友，过去几年来，中国在"一带一路"的框架内，在巴基斯坦投入大量资金。

达扬/王凡/凝炼（路透社，法新社等）

 

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