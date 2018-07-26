卡拉奇中国领事馆遇袭 反叛武装为何针对北京？

（德国之声中文网）当地时间周五（11月23日 ）上午，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆遭到袭击，有两名巴方警员在事件中丧生。一个巴基斯坦分离势力声称，袭击事件是他们制造的。据路透社报道，总共有三名自杀式袭击者，他们在尚未进入中国领馆大楼前就被击毙。

巴基斯坦外交部长库雷希表示：领事馆内全部21名中国工作人员在袭击事件中均安然无恙，目前已被转移至安全地点。在伊斯兰堡举行的新闻发布会上，库雷希说："袭击者未能对任何一名中国领事馆工作人员造成伤害。"

中国外交部发言人耿爽证实了巴基斯坦外交部方面的消息，表示所有领馆人员及其家属安全。

北京也要求巴基斯坦政府，采取措施保证该国中国公民的人身安全。

警方发言人表示，数名袭击者试图冲入领事馆内部，但遭到警卫人员阻拦，引发枪战。事件中，两名警员和3名自杀式袭击者丧生。反叛武装"俾路支斯坦解放军"（Baloch Liberation Army，简称“BLA”）宣布为袭击事件负责。

一名住在中国领馆附近的卡拉奇居民对德国之声表示，巴基斯坦安保人员与反叛武装的交火持续了大约一小时，让这个地区变得像“战区”一般。

卡拉奇中国领事馆

反对中资的反叛武装

"俾路支斯坦解放军"的发言人俾路支（Jiand Baloch）在电话中对德国之声称，他们的“战士”在周五发动了“针对巴基斯坦安全力量和中国员工”的袭击。这名发言人之前向路透社称，“中国在剥削我们的自然资源”。

巴基斯坦新闻广播部长乔杜里（Fawad Chaudhary）表示，反叛武装选择周五进行袭击，因为这一天“是办理签证的日子，武装分子想要造成最大程度的伤害”。他对德国之声说，“我感谢我们的安全部队挫败了袭击并杀死了袭击者”。

该分离主义反叛武装对巴基斯坦俾路支省的中国项目持批评态度。这个西南部省份拥有丰富的自然资源，中国在该省资助了瓜达尔港口的开发项目。

安全专家胡赛因（Zahid Hussain）对德国之声说，"俾路支斯坦解放军"在卡拉奇更加频繁地进行活动。这次针对中方领馆的袭击引发人们的安全隐患。“不过，这次事件不会对中巴经济走廊带来影响，此前俾路支省杀害中国员工的事件都没有影响中巴经济走廊。”

不过胡赛因也表示，这是该反叛武装“最严重的攻击，增加了未来对瓜达尔港口进行袭击的威胁”。

海港城市卡拉奇位于巴基斯坦南部，是该国第一大都和金融中心。

中国是巴基斯坦的重要盟友，过去几年来，中国在"一带一路"的框架内，在巴基斯坦投入大量资金。