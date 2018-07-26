 卡拉奇中国领事馆遇袭 反叛武装为何针对北京？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2018

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时政风云

卡拉奇中国领事馆遇袭 反叛武装为何针对北京？

中国驻卡拉奇领事馆遭袭，至少有两名警员丧生。中国外交人员中无伤亡。发动袭击的反叛武装称，这是针对中方等发起的袭击，指责中国剥削该国资源。专家表示，该事件突显了俾路支省针对中资项目的反对声浪。

Pakistan Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi (Reuters/A. Soomro)

巴基斯坦武警赶赴卡拉奇中领馆袭击现场

（德国之声中文网）当地时间周五（11月23日 ）上午，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领事馆遭到袭击，有两名巴方警员在事件中丧生。一个巴基斯坦分离势力声称，袭击事件是他们制造的。据路透社报道，总共有三名自杀式袭击者，他们在尚未进入中国领馆大楼前就被击毙。

巴基斯坦外交部长库雷希表示：领事馆内全部21名中国工作人员在袭击事件中均安然无恙，目前已被转移至安全地点。在伊斯兰堡举行的新闻发布会上，库雷希说："袭击者未能对任何一名中国领事馆工作人员造成伤害。"

中国外交部发言人耿爽证实了巴基斯坦外交部方面的消息，表示所有领馆人员及其家属安全。

北京也要求巴基斯坦政府，采取措施保证该国中国公民的人身安全。

警方发言人表示，数名袭击者试图冲入领事馆内部，但遭到警卫人员阻拦，引发枪战。事件中，两名警员和3名自杀式袭击者丧生。反叛武装"俾路支斯坦解放军"（Baloch Liberation Army，简称“BLA”）宣布为袭击事件负责。

一名住在中国领馆附近的卡拉奇居民对德国之声表示，巴基斯坦安保人员与反叛武装的交火持续了大约一小时，让这个地区变得像“战区”一般。

Pakistan Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi (Reuters/A. Soomro)

卡拉奇中国领事馆

反对中资的反叛武装

"俾路支斯坦解放军"的发言人俾路支（Jiand Baloch）在电话中对德国之声称，他们的“战士”在周五发动了“针对巴基斯坦安全力量和中国员工”的袭击。这名发言人之前向路透社称，“中国在剥削我们的自然资源”。

巴基斯坦新闻广播部长乔杜里（Fawad Chaudhary）表示，反叛武装选择周五进行袭击，因为这一天“是办理签证的日子，武装分子想要造成最大程度的伤害”。他对德国之声说，“我感谢我们的安全部队挫败了袭击并杀死了袭击者”。

该分离主义反叛武装对巴基斯坦俾路支省的中国项目持批评态度。这个西南部省份拥有丰富的自然资源，中国在该省资助了瓜达尔港口的开发项目。

安全专家胡赛因（Zahid Hussain）对德国之声说，"俾路支斯坦解放军"在卡拉奇更加频繁地进行活动。这次针对中方领馆的袭击引发人们的安全隐患。“不过，这次事件不会对中巴经济走廊带来影响，此前俾路支省杀害中国员工的事件都没有影响中巴经济走廊。”

不过胡赛因也表示，这是该反叛武装“最严重的攻击，增加了未来对瓜达尔港口进行袭击的威胁”。

海港城市卡拉奇位于巴基斯坦南部，是该国第一大都和金融中心。

中国是巴基斯坦的重要盟友，过去几年来，中国在"一带一路"的框架内，在巴基斯坦投入大量资金。

  • Seit 1999 steht die Ringbahn Karachis still. Davor hat sie die Vororte mit den Industrie- und Wirtschaftszonen der Stadt verbunden.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    车站废弃多年

    自1999年起，卡拉奇环线就停止了运行。该线路将这个巴基斯坦南部港口城市的工业区与经济区连接了起来。卡拉奇是巴基斯坦人口最多的城市，据估计，这里生活着2000万人。然而该市没有完善的公共交通系统。

  • Die Bahnlinie soll dabei helfen, den chaotischen Straßenverkehr zu entlasten und die massive Luftverschmutzung zu reduzieren.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    混乱的交通

    这条环线旨在改善卡拉奇混乱的道路交通，减少严重的环境污染。

  • Ein Großteil der 43 Kilometer langen Gleisanlagen existiert nach wie vor. Allerdings haben Menschen nach Stilllegung der Bahnstrecke unmittelbar neben und sogar auf den Gleisen gebaut.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    铁轨已被覆盖

    43公里环线铁轨的绝大部分还是在的，然而在环线停运后，很多人在铁轨旁、甚至铁轨上直接施工、盖房。

  • Nach offiziellen Schätzungen müssen etwa 5000 Häuser und mehr als 7000 andere Behausungen entlang der ehemaligen Bahnstrecke abgerissen werden. Das Projekt soll trotz aller Widerstände noch dieses Jahr beginnen.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    拆迁问题

    根据官方估计，铁路沿线的5000幢房屋、7000座其他建筑物将被拆除。尽管遭到反对，该项目仍然将在今年开始动工。

  • Im April 2017 kam es bei der Räumung eines Slums zu gewalttätigen Protesten. Anwohner lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und zündeten Planierraupen an.

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    居民抵制

    2017年4月，对贫民窟的清理、拆迁引发了暴力抗议事件。居民与警方展开了巷战，并放火烧推土机。

  • Die neue Ringbahn in Karachi ist Teil der Seidentraße-Initative Chinas. Das Geld stammt aus dem Fonds des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC).

    中国帮忙，卡拉奇修环线铁路

    “新丝路”的一部分

    卡拉奇的这条新环线是中国“一带一路”计划的一部分，其资金来自于中巴经济走廊项目。

    作者: Rodion Ebbighausen


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