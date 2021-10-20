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卡扎菲

利比亚独裁者，曾统治该国长达42年，是阿拉伯国家中执政时间最长的领导人。此后被军事叛乱推翻，本人也在武装冲突中被打死。

卡扎菲出身军旅，1969年发动军事政变，推翻利比亚王室，成为国家最高领导人。2011年利比亚爆发反政府示威，并随即演变为军事冲突。当年10月，逃亡途中的卡扎菲遭反对派武装人员枪击身亡。

Demonstrators set fire to a poster of Libyan leader Moamer Kadhafi, copies of his Green Book and Libyan flags during a protest against Kadhafi outside the Libyan embassy in Ankara on August 22, 2011. Libyan opposition groups hauled down the flag of the Moamer Kadhafi regime at the embassy in the Turkish capital and flew the rebel flag, as fighting rages in Libya today near the compound of embattled of the Libyan leader and in other parts of Tripoli, a day after jubilant rebels overran the symbolic heart of the capital. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

卡扎菲死后10年 民主稳定独立仍是利比亚的遥远愿景 20.10.2021

10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
FILE - In this undated file photo made available on Sunday Sept. 25, 2011, Al-Saadi Gadhafi, son of the late Libyan leader Moammar Gadhafi, watches a military exercise by the elite military unit commanded by his brother, Khamis, in Zlitan, Libya. Libya has asked Niger to hand over one of Moammar Gadhafi's sons living under house arrest in the neighboring African nation after he warned his homeland was facing a new uprising. Mohammed Hareizi, spokesman for the ruling National Transitional Council, said Saturday that Niger must comply with the request to extradite Al-Saadi Gadhafi and other officials to preserve its relationship and interests in Libya. (Foto:Abdel Magid al-Fergany, File/AP/dapd) <<

卡扎菲儿子出狱  06.09.2021

在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。
epa02983139 (FILE) A file picture dated 07 June 2011 shows smoke rising in the sky after a NATO air strike in Tripoli, Libya. NATO's job in Libya 'is done,' NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on 28 October 2011, as he announced on twitter that military operations in the country would end on 31 October. EPA/STR

希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后 19.03.2021

2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
FILE PHOTO: Soccer Football - Coupe de France - Paris St Germain vs Guingamp - Parc des Princes, Paris, France - January 24, 2018 Former President of France Nicolas Sarkozy in the stands REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

法国前总统萨科齐关说案 确定开审 30.03.2018

据说他曾经向法官提议，以优渥职位交换内部资讯。他当时并没有如愿以偿。现在他将接受法院调查。

French former president Nicolas Sarkozy attends the French Cup round of 16 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Guingamp (EAG) at the Parc des Princes stadium in Paris on January 24, 2018. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)

萨科齐因利比亚丑闻被拘 21.03.2018

因涉嫌在2007年总统大选竞选期间收受利比亚前独裁者卡扎菲的非法献金，法国前总统萨科齐本周二在巴黎近郊被警方拘留。63岁的萨科齐一直否认收受过卡扎菲的献金。
Flagge, Vereinte Nationen, UNO-Hauptquartier, Manhattan, New York, USA, Nordamerika Copyright: imageBROKER/EgonxBömsch ibxebo04287997.jpg Flag United Nations UN Headquarters Manhattan New York USA North America Copyright image broker EgonxBömsch ibxebo04287997 JPG

"麦霸"、"开怼" 联大会议上的那些精彩瞬间 18.09.2017

联合国大会一般性辩论又要开始了，各成员国都会发表讲话。几乎每次都是巴西首个发言，这是为什么呢？中途退场，讲了几个小时都不下台等等。几十年的历史中，联大一般性辩论可出现过不少状况。
In this image taken from new video which has become available Tuesday Nov. 22, 2011, showing of Moammar Gadhafi's son Seif al-Islam examines his injured hand, in video taken shortly after his capture on Saturday Nov. 19, 2011, at a safe house in the town of Zintan, Libya. The video shows Seif al-Islam arguing with his captors and admonishing them saying that Libya's regions that were united in revolution will turn against each other in the near future and rip the country apart. Seif al-Islam says his hand was injured during a recent allied bombing. (Foto:APTN/AP/dapd) TV OUT

卡扎菲次子被囚禁5年多后获释 11.06.2017

利比亚前独裁统治者卡扎菲的次子赛义夫·卡扎菲在被囚禁5年多后获释。两年前，利比亚一家法院曾判处他死刑。
21.11.2016 *** A member of forces loyal to Libya's Government of National Accord (GNA) takes cover behind a wall as a convoyl of military vehicles advances through Sirte's Al-Giza Al-Bahriya district on November 21, 2016, during clashes with Islamic State (IS) group jihadists to retake control of the Mediterranean coastal city. / AFP / MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

利比亚乱局：恐怖主义温床 31.12.2016

2011年，在西方的帮助下，反叛人士得以推翻独裁者卡扎菲。5年过去了，整个地区与这个分崩离析的国家一起，动荡不定。唯一兴旺发达的是走私业，—尤其是人口走私。
16.03.2015+++ epa04665315 Fighters loyal to Libya's parliament General National Congress (GNC) prepare to launch attacks as they continue to fight Islamic State (IS) on the outskirts city of Sirte, Libya, 16 March 2015. According to reports, pro-government militia and fighters affiliated to the IS are fighting over control of Sirte, hometown of slain Libyan dictator Gaddafi. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++

卡扎菲被推翻5年后的利比亚 20.10.2016

五年前的今天，利比亚的独裁者卡扎菲被杀。如今，这个曾经富足的北非国家局势不稳、满目疮痍。
In this Friday, Nov. 21, 2008 file photo, Seif al-Islam Gadhafi, the son of Libyan leader Moammar Gadhafi, poses during an interview in New York. Moammar Gadhafi's son Seif al-Islam, the only wanted member of the ousted ruling family to remain at large, was captured as he traveled with aides in a convoy in Libya's southern desert, Libyan officials said Saturday Nov 19, 2011. (Foto:Bebeto Matthews, File/AP/dapd)

利比亚法庭判卡扎菲儿子死刑 28.07.2015

利比亚前独裁统治着卡扎菲儿子赛义夫被利比亚法院判处死刑。
A destroyed vehicle is seen near the compound of the Egyptian embassy in the Libyan capital Tripoli on November 13, 2014 after it was targeted by a car bomb explosion. No casualties were reported. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

滑向深渊的利比亚 16.11.2014

利比亚的卡扎菲政权倒台已经过去了3年。但如今这个北非国家深陷权力争斗不能自拔。该国的安全局势岌岌可危，一步步滑向内战的深渊。
Destroyed vehicles are seen after fighting between Libyan special forces and ex-rebel fighters of the Benghazi Shura Council in the eastern city of Benghazi July 30, 2014. On Wednesday, the eastern city of Benghazi was also quieter after Islamist fighters and allied militia forces overran a special forces army base in the city in a major blow to a military campaign against Islamist militants there. The self-declared Benghazi Shura Council forces, which includes former rebels and militants from al Qaeda-linked Ansar al-Sharia, took over the base on Tuesday after fighting involving rockets and warplanes that killed at least 30 people. REUTERS/Stringer (LIBYA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

利比亚：一个国家的崩溃编年史 20.10.2014

利比亚前当权者卡扎菲之死过去三年了，该国正滑向一场内战。对于新开端的梦想，被政治上的无政府主义所取代。
epa04333623 Black smoke is seen billowing from a storage depot of fuel that was hit by a rocket the night before near the airport in Tripoli, Libya, 28 July 2014. Firefighters were still trying to extinguish a fire which broke out during fighting between rival militias vying for control of the city's main airport. The fighting heavily damaged the airport buildings and aircraft, prompting the authorities to suspend flights. Libya's rulers have struggled to impose order since Gaddafi's ouster, with the country paralyzed by political infighting and the proliferation of militias. EPA/SABRI ELMHEDWI

利比亚乱局一片 28.07.2014

持续了两周的黎波里国际机场争夺战加剧、巨大油库被击中事件成为利比亚局势失控最新标志。美国率先，多个西方国家紧急疏散使馆人员及侨民。后卡扎菲时代的利比亚乱象丛生。
LIbyans celebrate after voting. After 42 years of Moammar Gadhafi's reign, Libyans are participating in the first democratic election since 1969. Calls for boycott and election violence threatens the momentous day as campaigning drew to a close the day before the July 7th election. Copyright: Monique Jaques/TRANSTERRA Media., Libyen Dec. 2013

纽约时报：利比亚化武已全部销毁 03.02.2014
©Kyodo/MAXPPP - 03/10/2011 ; TRIPOLI, Libya - Photo taken Sept. 8, 2011, shows an urban district in Tripoli with high rise buildings. The city has prospered as the capital of an oil producing state. (Kyodo)

埃及外交官在利比亚遭绑架 25.01.2014
Policemen look at the wreckage of the 747 Pan Am airliner that exploded and crashed over Lockerbie, Scotland, 22 December 1988. The flight was on route for New York with 259 passengers on board. All 243 passengers and 16 crew members were killed as well as 11 Lockerbie residents. In 2003, Libya admitted responsibility for the deaths of the 270 victims of the Pan Am 103 bombing. (Photo credit should read ROY LETKEY/AFP/Getty Images)

洛克比空难之谜仍然未解 21.12.2013

25年前，一架美国客机在洛克比市上空爆炸，造成270人遇难。事到如今，这场袭击惨案中仍然有许多未解的谜团。
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