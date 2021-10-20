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利比亚独裁者，曾统治该国长达42年，是阿拉伯国家中执政时间最长的领导人。此后被军事叛乱推翻，本人也在武装冲突中被打死。
卡扎菲出身军旅，1969年发动军事政变，推翻利比亚王室，成为国家最高领导人。2011年利比亚爆发反政府示威，并随即演变为军事冲突。当年10月，逃亡途中的卡扎菲遭反对派武装人员枪击身亡。
10年前，前利比亚独裁统治者卡扎菲遭枪击身亡。自此之后利比亚陷入长年内乱之中，原定于今年12月举行的议会大选也推迟了。
在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。
2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
据说他曾经向法官提议，以优渥职位交换内部资讯。他当时并没有如愿以偿。现在他将接受法院调查。
因涉嫌在2007年总统大选竞选期间收受利比亚前独裁者卡扎菲的非法献金，法国前总统萨科齐本周二在巴黎近郊被警方拘留。63岁的萨科齐一直否认收受过卡扎菲的献金。
联合国大会一般性辩论又要开始了，各成员国都会发表讲话。几乎每次都是巴西首个发言，这是为什么呢？中途退场，讲了几个小时都不下台等等。几十年的历史中，联大一般性辩论可出现过不少状况。
利比亚前独裁统治者卡扎菲的次子赛义夫·卡扎菲在被囚禁5年多后获释。两年前，利比亚一家法院曾判处他死刑。
2011年，在西方的帮助下，反叛人士得以推翻独裁者卡扎菲。5年过去了，整个地区与这个分崩离析的国家一起，动荡不定。唯一兴旺发达的是走私业，—尤其是人口走私。
五年前的今天，利比亚的独裁者卡扎菲被杀。如今，这个曾经富足的北非国家局势不稳、满目疮痍。
利比亚前独裁统治着卡扎菲儿子赛义夫被利比亚法院判处死刑。
利比亚的卡扎菲政权倒台已经过去了3年。但如今这个北非国家深陷权力争斗不能自拔。该国的安全局势岌岌可危，一步步滑向内战的深渊。
利比亚前当权者卡扎菲之死过去三年了，该国正滑向一场内战。对于新开端的梦想，被政治上的无政府主义所取代。
持续了两周的黎波里国际机场争夺战加剧、巨大油库被击中事件成为利比亚局势失控最新标志。美国率先，多个西方国家紧急疏散使馆人员及侨民。后卡扎菲时代的利比亚乱象丛生。
25年前，一架美国客机在洛克比市上空爆炸，造成270人遇难。事到如今，这场袭击惨案中仍然有许多未解的谜团。
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