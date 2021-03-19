卡扎菲死后10年 民主稳定独立仍是利比亚的遥远愿景

（德国之声中文网）10年前的10月20日，利比亚反抗力量成立的"国家过渡委员会"副主席古贾(Abdel Hafiz Ghoga)对外宣布，卡扎菲已经丧命革命的铁腕中。"这标志着利比亚的暴政和独裁统治终结了"。

从突尼斯点燃的"茉莉花之春"革命的火焰延烧到利比亚之前，卡扎菲已经执掌利比亚长达42年之久。1969年，卡扎菲发动军事政变，推翻伊德里斯王朝，自此之后他成为利比亚最高领导人。

为了阻止政府军对反对派采取军事打击，同时也是为了保护利比亚平民，北约对卡扎菲的军队发动的攻击大大削弱了这位独裁者的实力。

血腥结局

茉莉花革命在利比亚爆发后，卡扎菲逃到其故乡苏尔特（Sirte）。由于被北约的空袭锁定，卡扎菲和几个侍卫藏在城市下水道里。革命军在那里找到他并将其残忍杀死。后来革命军还对外公布了一张浑身是血的卡扎菲尸体的照片。

德国全球和区域研究中心（GIGA）利比亚问题专家哈格尔·阿里（Hager Ali）指出，利比亚起义爆发的背后包含多重原因，一方面是食品价格大幅上涨、青年人失业率不断攀升等社会、经济原因造成的，另一方面，利比亚人民也要求实现民主和停止侵犯人权的现象，并要求对以前的严重侵犯人权的事件进行调查，包括1996年的黎波里阿布萨利姆监狱大屠杀，当时1200至1700名囚犯被杀害。

对新起点的期待

卡扎菲独裁政权被推翻后，利比亚人对国家的未来充满期待。但当时的联合国秘书长潘基文已经警告说："摆在利比亚和利比亚人民面前的道路艰难且充满挑战。所有的利比亚人必须团结起来。只有通过团结和和解才能开启崭新的未来。"

遗憾的是，这一切仅仅成为了美好的愿望。起义引发的动荡在2014年发展成持续一年之久的利比亚内战。

利比亚问题专家阿里说，这其中很大程度是卡扎菲政权结构造成的。军事政变起家的卡扎菲生前也格外担心自己会遭遇军事政变，所以他把所有的重要职位都安排给自己的亲信和家人担任。为了防止低级士官夺权，他甚至利用海外雇佣军维护安保。这就造成了独裁者死后持续多年的竞争，此外还有地区和部落层面的利益冲突。

阿里还指出，由于缺少一个正常运作的民间政治舞台，所以无法通过谈判来解决分歧。即使是历经了多次选举，利比亚仍没有实现民族团结。

失败的国家

利比亚经历的后果很具有典型性：国家政权瓦解，然后很快就出现两个并存的政府，一个在首都的黎波里，一个在东部沿海城市图卜鲁格（Tobruk）。为了维护自己的利益，越来越多的外国势力参与到利比亚内战中，这其中就包括俄罗斯、土耳其、埃及和阿联酋。这些接受外国资助的军队直到今天仍在利比亚多个地区活跃着。

土耳其支持受到联合国承认的利比亚民族团结政府总理萨拉杰（Fajis al-Sarradsch），但俄罗斯、埃及和阿联酋支持叛军将领哈夫塔尔（Chalifa Haftar）在图卜鲁格成立的政权。而欧洲人关心的是如何阻止难民和移民经由利比亚前往欧洲。

遥远的愿景

有很多旨在实现结束战争、实现和平稳定的倡议被提出来。多名联合国派出的特使试图将交战的各方带到谈判桌前。德国也曾在2020年和2021年成功地在柏林组织了两次利比亚和谈会议。今年2月，阿卜杜勒·哈米德·穆罕默德（Abdul Hamid Mohammed Dbeibah）被选为临时总理。在他的主持下为今年12月将举行的利比亚总统及议会大选做准备。但是议会选举已经宣布被推迟一个月举行。人们所期待的利比亚和解过程到目前为止进展缓慢。

卡扎菲去世十年后，民主、稳定和独立的利比亚依旧是一个相当遥远的未来愿景。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。