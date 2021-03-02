 卡扎菲儿子出狱  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2021

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时政风云

卡扎菲儿子出狱 

在其父穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）统治利比亚的时代，萨阿迪（Saadi）过着花花公子生活。卡扎菲政权垮台后数年，他被监禁。现在，萨阿迪重获自由。

Libyen Gerichtsverfahren gegen Gaddafi-Sohn in Tripolis

曾经的职业足球运动员：萨阿迪·卡扎菲 (摄于2015) 

（德国之声中文网）利比亚长期统治者卡扎菲的第三个儿子萨阿迪从首都的黎波里监狱获释。据这个北非国家司法界人士称，释放他基于该国总检察长的建议。   

据法新社从总检察长办公室获悉，检方“数月前”便已要求，一俟“满足所有必要条件”，便应将其释放，且可自由选择是留在国内还是离境。 

径赴土耳其？ 

有关这名现年 47 岁男子目前下落，官方未宣布任何消息。有媒体报称，他已前往土耳其。 

萨阿迪·卡扎菲于 2011 年 9 月逃往尼日尔。不久后，他的父亲遭罢黜，并于同年 10 月 20 日被杀。这个独裁者的7个儿子中有3人在暴力叛乱事件中丧生。   

  

Muammar Al Gaddafi Portrait

当年的“革命领袖”：穆阿迈尔·卡扎菲（2010） 

2014 年 3 月，萨阿迪被引渡到利比亚。根据当局的指控，他参与企图强行镇压对其父的叛乱。2018年，的黎波里上诉法院裁定被控参与2005 年谋杀一足球教练的这位前职业足球运动员和体育官员无罪。 

自卡扎菲倒台以来，利比亚国内权斗不断。今年年初，过渡政府走马上任，并为大选做准备。 7 月底，卡扎菲次子赛义夫·伊斯拉姆（ Seif al-Islam）宣布准备竞选总统。不过，他因涉嫌战争罪受到国际刑事法院通缉。 

  

（路透社，法新社） 

  

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