卡尔梅克——欧洲唯一的藏传佛教地区

（德国之声中文网）空气中弥漫着香火的芳香，背景里传来僧侣们的喃喃念经声。一旦置身埃利斯塔（ Elista）金庙、体验相关仪式，来访者难以相信自己仍是在欧洲大陆。俄罗斯埃利斯塔是卡尔梅克共和国的首都。这个自治共和国位于俄罗斯南部草原，在高加索和里海之间，地理上属于欧洲。它是欧洲唯一的佛教地区--欧洲大陆上的一块亚洲。

历史多变之地

大约400年前，作为游牧民的卡尔梅克人来到这里。他们是蒙古族人，从亚洲带来了自己的信仰，并且，尽管在历史上并不容易，一直保存至今。

在斯大林统治下，该共和国于1943年被解散，寺庙被毁，神职人员遭到迫害，全部卡尔梅克人统统被迁到西伯利亚，直到斯大林时代结束才被允许返乡。1990年，苏联解体，佛教在卡尔梅克复盛。特别是在首都埃利斯塔，到处都是寺庙、宝塔和宗教雕像。

在卡尔梅克的精神邂逅

对于德国之声记者 Hendrik Welling来说，卡尔梅克之旅是他的探访欧洲极地之行中最不寻常的一次，他专程访问了这个欧洲唯一的佛教地区。

在那里，他不仅见到了卡尔梅克人的宗教领袖，而且还尝试了佛教僧侣的呼麦（泛音）传统唱法。

通过这个（英语版）视频，您就能欣赏到了。

卡尔梅克人口近30万，其中约16万佛教徒。他们的精神中心是2005年开放的金庙。在曾经的一次访问中，达赖喇嘛亲自为该信仰中心选址。

寺庙里有欧洲最高佛像，高9米，还设有一博物馆，介绍卡尔梅克人的佛教传统。整个寺庙群向所有访客开放。因此，即使是非教徒也可在那里转动经轮，寻求更接近生命真谛：幸福与满足。

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