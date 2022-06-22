 卡塞尔文献展总监被解职 | 文化经纬 | DW | 17.07.2022

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文化经纬

卡塞尔文献展总监被解职

本届文献展早在开幕前就有指责其反犹的倾向，直到挂出印尼艺术家小组的"人民的正义"巨幅画后，突破红线。

documenta fifteen - Sabine Schormann

Sabine Schormann：第15届卡塞尔文献展原总监

（德国之声中文网）世界最大的现代艺术展"卡塞尔文献展"本届主任朔尔曼（Sabine Schormann）被正式解职。数天前，她还在第15届文献展的官方网页上发表署名评论，以艺术自由为利剑进行辩护。该文引来一片哗然，联邦文化国务秘书罗特（Claudia Roth）公开称"感到十分诧异、不能理解"。

本届文献展从一开始就伴随了有反犹倾向的指责，先是批评来自印尼的策划者中有人支持BDS运动（Boycott, Divestment, Sanctions，巴勒斯坦人领导的抵制以色列的国际运动）；然后又发觉没有以色列艺术家参展；开幕后，一幅挂在展览中央位置的老画"人民的正义"里，有丑化和诋毁犹太人的人物形象，将批评反犹声浪推向高潮。批评者不满足将该画用黑布遮盖，而最终这幅画被展方撤下。

文献展监委会以及出资方周五（7月15日）召开会议，周六宣布了一项声明，一致同意解除同朔尔曼签署的委任其为第15届文献展总监的合同。

监委会称，文献展一开幕就发现了"不容置疑的反犹内容"，让人感到"巨大震惊"。印尼集体创作小组Taring Padi展示的"人民的正义"，"使用反犹绘画语言，明显越界"，而"文献展也因此受到巨大损害"。监委会还认为，文献展已失去信誉，现在需要做的是重拾信誉。

documenta fifteen - Antisemitismus-Vorwürfe

印尼艺术家小组的“人民的正义”在德国踩上反犹红线

联邦政府关注反犹事务高级专员克莱因（Felix Klein）认为，朔尔曼早就该辞职，现在关键是，还必须出现结构上的变化，他说，"反犹决不容许以任何形式出现在文化生活中"，今后向文化机构分派公共资金，都将以联邦议院做出的BDS决议为准绳。2029年，联邦议院的一份相关决议认定BDS运动是反犹主义的。

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德国卡塞尔文献展爆发反犹争议

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