 卡塔爾世界杯改稱「中華台北」 北京讚賞台北譴責 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2022

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卡塔爾世界杯改稱「中華台北」 北京讚賞台北譴責

在台灣抗議後，卡塔爾世界杯足球賽註冊系統在國籍項目中增設「台灣」選項，不料近日又改成「中華台北」。對此，中國表示高度讚賞，台灣則高度譴責並稱遺憾。

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迄今，台灣多以「中華台北」名義參加奧運會等大多數國際體育比賽，以避免政治麻煩。包括此次卡達世界盃在內，台灣從未進入過世界盃決賽圈，但足球在台灣頗受歡迎。

（德國之聲中文網）卡塔爾世界杯足球賽註冊系統日前在台灣政府抗議後，增設「台灣」選項，如今又將「台灣」改為「中華台北」。對此台灣外交部表示，對於籌辦單位無法嚴拒不當政治勢力介入，表達高度遺憾，並「對中國政府恃強凌弱，持續在國際矮化台灣」給予強烈譴責。

台灣當局最早在6月15日向卡塔爾世界杯足球賽主辦方表達不滿，稱註冊系統沒有「台灣」選項是「矮化」台灣主權，要求勿以政治因素干擾「單純的體育活動」。後來，該申請系統列出「中國台灣省」選項，這一標注同樣激怒了台灣當局及大眾。 16日稍晚，系統中才出現配有台灣國旗的「台灣」選項。

當時，台灣外交部發言人歐江安在記者會上稱這是「積極的發展」，並讚賞世界杯主辦方做出善意回應，對此表示「感謝和肯定」。

又遭改成「中華台北」

然而，「台灣」選項在該網站出現不到一週，國籍選項又被外界發現從「台灣」改成「中華台北」。對此，中國外交部讚賞稱卡塔爾政府恪守了「一個中國原則」。

中國外交部發言人汪文斌週一（20日）在例行記者會上表示，台灣是中國的一部分，堅持一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，稱「中方讚賞卡塔爾政府恪守一個中國原則，並根據國際體育賽事一貫做法處理相關事宜」。

台灣方面則對此表示高度遺憾。台灣外交部週一（20日）晚間發布新聞稿指出，卡塔爾世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與台灣諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」註冊系統有關台灣人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表示高度遺憾。

該新聞稿寫道：「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。」並指，中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

观看视频 03:49

地图找不到的“中华台北”

世界杯主辦方或卡塔爾政府並未立即回應路透社的評論請求。

事實上，因中國在國際間推行「一個中國」政策，「台灣」二字在許多國際賽事上不被允許使用，通常會以「中華台北」參賽。國際文化活動上，相關的國籍標註也常被稱為「中華台北」。

路透社指出，中國為了彰顯其聲稱的主權，持續加大施壓其他國家或外國公司，要求他們在官方文件和網站上將台灣標註為「中國台灣」。

卡塔爾世界杯所有門票持有者須申請用於識別球迷身份的Hayya卡，該卡亦用作入境簽證。台灣和卡塔爾無外交關係。與大多數國家一樣，卡塔爾只承認北京是代表中國的唯一合法政府。

（路透社）

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