卡塔尔：2022世界杯之后接着主办2023亚洲杯

（德国之声中文网）周一（10月17日），亚足联（AFC）在吉隆坡总部宣布，在击退韩国和印度尼西亚的竞争之后，卡塔尔将取代原主办国中国举办2023年的亚洲杯足球赛。

亚足联在2019年将本亚洲杯足球赛的主办权授予中国，但是这个世界上人口最多的国家正在实施严厉的"清零"防疫政策，在今年早些时候放弃了主办权。

亚足联重新启动了竞标程序。在周一的执委会会议上，亚足联宣布卡塔尔在竞争中胜出。卡塔尔也将从下个月开始主办2022年世界杯。

亚足联主席萨尔曼在一份声明中说， "卡塔尔在举办大型国际体育赛事方面的能力，以及他们对细节的关注，都是全球广泛认可的"，"凭借其现有的世界级基础设施和无与伦比的主办能力，我们相信卡塔尔将举办一场与亚洲皇冠上的明珠的声望和地位相称的精彩赛事"。

这个海湾国家曾经在1988年和2011年两次举办过亚洲杯，并在2019年阿联酋亚洲杯夺冠。

这个天然气和石油资源丰富的国家在首都多哈周围建造了七个体育场，并正在对另一个体育场进行了更新换代，用于在11月和12月举办全球32支球队参加的世界杯竞赛。

24支球队参加的亚洲杯很可能从原定的6月和7月改变为2023年底甚至2024年初，以确保比赛不在卡塔尔炎热的夏季进行。

多哈的海湾球场(Al Bayt) 将举办卡塔尔2022 年世界杯首场比赛

卡塔尔足球协会和卡塔尔政府媒体办公室没有立即回应路透社的置评请求，也没有回应关于何时举行比赛的问题。

韩国是本届亚洲杯的强劲竞争对手。自1960年以来，韩国就没有举办过同类比赛。

印度尼西亚被认为主办亚洲杯的机会不大，因为该国缺乏体育场馆基础设施，甚至在10月1日东爪哇省一个体育场内发生了造成130多人死亡的踩踏惨案。

亚足联表示，执委会会议召开时向印尼足协以及遇难者家属和亲人表示了衷心的哀悼。

在伊朗和乌兹别克斯坦撤回竞标意向后，卡塔尔也是申办2027年亚洲杯的三个国家之一。另外两个参与竞标的国家是印度和沙特阿拉伯。

亚足联宣布将于2023年2月揭晓2027年亚洲杯的主办国。

（路透社）

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