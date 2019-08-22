卡塔尔退出支持中国新疆政策联署

（德国之声中文网）彭博社报导，卡塔尔决定要退出支持中国新疆政策的连署。根据彭博社看到的信件副本，卡塔尔通知联合国人权理事会主席塞克(Coly Seck)，要退出7月12日，由多数多数穆斯林国家签署，支持中国新疆政策的连署信。

不过目前卡塔尔政府和该国联合国代表团都没有公开表示意见。卡塔尔常驻联合国日内瓦代表曼苏里（AliAl-Mansouri）在信上写道：「考量到我们对和解与调解的关注，我们认为共同授权前述信件会损害我们外交政策的关键优先事项。在这方面，我们希望维持中立，并提供调解及协调服务。」他的名字也出现在7月12日的支持信上。

目前尚不清楚是什么让卡塔尔改变心意。彭博社指出，卡塔尔应该不愿意破坏与中国的关系。卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国。2018年中国是卡塔尔第三大贸易伙伴，商业总规模高达130亿美元。



在沙特领导的四国联盟对卡塔尔实施外交和经济禁运两年多的时间里，卡塔尔传出希望与西方合作的声音，包括欧洲国家和美国。

原来的37国连署信

这37个国家包括俄罗斯、沙特阿拉伯、委内瑞拉、古巴、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚、巴基斯坦等等，其中大部分来自东南亚、非洲和中东。在周五发给联合国人权理事会的信中，这些国家的联合国大使们反对"将人权问题政治化"。

美联社指出，此举表明，中国的外交影响力愈发强大。这封信为中国背书，重复了中国多次为新疆"职业教育和培训中心"辩护的立场。批评者认为，该机构是拘留中心。

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缅甸、菲律宾、津巴布韦等国也签署了这份声明，其中指出："我们赞赏中国在人权领域取得的显著成就，……我们注意到，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义对新疆地区各族民众造成了巨大伤害"。

另外，这封信也为再教育营作出辩护："面对恐怖主义和极端主义的严峻挑战，中国在新疆采取了一系列反恐和去极端化措施，包括建立职业教育和培训中心。" 信中补充道："现在，安全与治安已重返新疆"。

中国驻联合国日内瓦总部大使陈旭星期五表示，中国高度赞赏签署国给予中国的支持。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



美国之音援引流亡组织世界维吾尔代表大会主任艾文（Peter Irwin）表示，这些国家向一个旨在保护人权的机构致信支持中国的新疆政策是"幼稚的"："所有来自维族地区的报道都在客观上引起了极大的关注。这里没有政治化，只是对中国政策的合理质疑，这些政策严重侵蚀了维吾尔族的身份"。

37国大使们在信中要求，将这份文件列为人权理事会的正式文件。人权理事会本周五在日内瓦结束了第41届会议。

就在两天前，22个西方国家曾致信联合国人权理事会，谴责新疆"再教育营"， 要求中国停止大规模拘留。这些国家也提出将这份文件列为人权理事会的正式文件的请求。

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北京做出回应，认为这些西方国家的批评是"无端指责和攻击污蔑"。

法新社指出，在联合国最高人权机构中，这种以牙还牙式的公开信非常罕见，各国通常会在闭门谈判中敲定正式决议。

夏立民/文木/王凡 (美联社，路透社，法新社等)

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