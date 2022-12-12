卡塔尔能源部呛德经济部:指控腐败需要证据

（德国之声中文网）卡塔尔能源部长卡阿比（Saad Sharida al-Kaabi）在接受德国《图片报》采访时，指责德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）对卡塔尔不尊重。

本月早些时候，哈贝克说，世界杯在卡塔尔举行肯定涉及腐败。 这位绿党政治人物告诉记者：“在卡塔尔这么炎热的地方举办足球世界杯的想法，从来都是愚蠢的，除了腐败之外，没有其他解释。”

但是，卡塔尔能源部长卡阿比在接受周三（11月30日）出版的德国《图片报》采访时说，对腐败的指控需要“证据”。

卡阿比说，哈贝克“应该对卡塔尔和卡塔尔人民有更多的尊重”。他说，“如果你说某人腐败，你要承担法律责任。”

德国和卡塔尔在周二签署了一项为期15年的液化天然气协议。但即使是规模庞大的贸易协议似乎也不足以缓和最近两国之间的紧张关系，特别是在世界杯期间。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）上周在德国队与日本队的比赛现场，戴着印有“同一份爱”（One Love）彩虹臂章观看。这个臂章曾被卡塔尔政权禁止。

西方不能对卡塔尔“指手画脚”

卡阿比告诉《图片报》，如果LGBTQ成员想访问卡塔尔，卡塔尔对此“没有问题”。但他指责西方试图对卡塔尔“指手画脚”。在卡塔尔，同性恋是非法的，可被判处监禁或死刑。

卡阿比部长说：“如果你们想改变我，让我说我相信LGBTQ，我的家人应该是LGBTQ，我在我的国家接受LGBTQ，改变国家法律和伊斯兰法，以满足西方——那么这是不可接受的。”

这个石油大国还面临着劳工权利方面的批评。据称在卡塔尔准备世界杯的过程中，数千名移民工人因在危险的环境中工作而死亡。但卡塔尔声称只有37名工人死于世界杯项目。

（法新社、德新社、路透社）

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