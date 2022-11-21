 卡塔尔将从2026年起向德国供应天然气 | 经济纵横 | DW | 29.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

卡塔尔将从2026年起向德国供应天然气

德国迫切需要其他的天然气来源以应对俄罗斯的减供，卡塔尔本周签署了向德国供应液化天然气的协议，预计自2026年起，每年交付多达两百万吨的液化气。

卡塔尔拉斯拉凡港的液化天然气油轮

卡塔尔拉斯拉凡港的液化天然气油轮

（德国之声中文网）据卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁卡阿比（Saad Sharida al-Kaabi）所言，卡塔尔能源公司已经签署了向德国供应液化天然气（LNG）的协议。周二（11月29日）他在卡塔尔首都多哈举行的签字仪式上表示，这些天然气将出售给美国能源公司康菲（Conoco Phillips），后者将把天然气运送到德国北部的布伦斯比特尔（Brunsbüttel）。该项目将自2026年起，至少运行15年，每年预计交付多达两百万吨的液化气。

卡阿比补充说，卡塔尔能源公司还在与德国公司就进一步的天然气供应进行谈判。他提到：「我们与德国公司和德国政府有着良好的关系，新协议的天然气来自卡塔尔的两个气田：北田东（North Field East）和北田南（North Field South）。」卡阿比解释道，德国是欧洲最大的天然气市场。卡塔尔希望为能源安全做出贡献。

就在上周，德国总理肖尔茨曾告诉《焦点》杂志，从卡塔尔购买液化气的计画并没有取消。当时他表示：「德国公司正在与对方进行非常具体的谈判。」自从俄罗斯的供气出现瓶颈之后，德国转而将希望寄托于液化天然气，并且正在北海和波罗的海上建造多座液化气接收站。

卡塔尔是世界上最大的液化天然气出口国之一，拥有仅次于俄罗斯和伊朗的世界第三大天然气储备。卡塔尔与伊朗共享世界上最大的天然气田，位于卡塔尔的海岸线。目前为止，大多出口到日本、韩国和印度等亚洲国家。

德国卢布明液化气接收站的建设工作

德国卢布明液化气接收站的建设工作

德国液化气接收站即将启用

就在上周，卡塔尔能源公司和中国也签署了一份为期27年的天然气供应协议，预计每年向能源企业中国石化提供400万吨液化天然气。卡阿比曾表示，这是液化天然气行业有史以来最长的天然气供应合同。

德国第一批液化天然气接收站即将开始运营，尽管目前德国的天然气储备量已经相当充足，但液化天然气让德国更加有备无患。绿党籍的联邦经济部长哈贝克曾称之为「确保我们在未来冬季能源供应的核心基石。」

到目前为止，德国和其他欧洲国家接收的液化天然气是通过荷兰、比利时或法国运进来的，主要出口国为美国。

德国联邦经济部长哈贝克3月会晤卡塔尔商务、工业部长阿尔塔尼酋长

德国联邦经济部长哈贝克3月会晤卡塔尔商务、工业部长阿尔塔尼酋长

在今年三月的海湾之行中，哈贝克同卡塔尔国王哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼就两国实行长期能源合作达成了共识。其他重要的液化天然气出口国还包括澳大利亚、马来西亚和尼日利亚。

在德国努力寻找俄罗斯天然气的替代品之际，液化气发挥了关键作用。 RWE和Uniper等德国大型能源企业也在探索在卡塔尔的相关机会，这些公司皆参与了德国北部的液化气接收站的建设。

（德新社、RTR）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

ARCHIV - Ein Blick über einen kleinen Teil der weitläufigen Gasanlagen von Ras Laffan bei Doha in Katar mit riesigen Gastanks, aufgenommen am 25.05.2006. (zu dpa «Größter Exporteur von Flüssiggas: Gas aus Katar fließt weiter» vom 07.06.2017) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

史上最长！中石化和卡塔尔能源达成LNG供应协议 21.11.2022

中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。

ARCHIV - Ein Blick über einen kleinen Teil der weitläufigen Gasanlagen von Ras Laffan bei Doha in Katar mit riesigen Gastanks, aufgenommen am 25.05.2006. (zu dpa «Größter Exporteur von Flüssiggas: Gas aus Katar fließt weiter» vom 07.06.2017) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中国与卡塔尔签采购合同 德国“寻气”更难了 26.11.2022

德总理肖尔茨接受采访时透露，德方与卡塔尔进口液化天然气的谈判并没有泡汤，双方正在进行具体的谈判。几天前，中国与卡塔尔能源公司签署了长期进口液化天然气合同。专家指出，这笔交易或使德国与卡塔尔的谈判变得更加困难。

England v Senegal - FIFA World Cup 2022 - Round of 16 - Al Bayt Stadium. England fans Tom Egerton (left) and Tom King (right), at the Cabana Hop Garden in Doha, ahead of the FIFA World Cup Round of Sixteen match between England and Senegal which will be played at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, Qatar. Picture date: Sunday December 4, 2022. See PA story SPORT WorldCup. Photo credit should read: Nick Potts/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:70100725

阿拉伯头巾：世界杯新时尚？ 11.12.2022

在卡塔尔举行的本届世界杯上，不少男性观众在现场都戴起了阿拉伯传统头巾，周边商铺也热销这一商品。这到底是观众们刻意入乡随俗，还是象征着不同文明之间的相互理解？

广告
中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  