卡塔尔将从2026年起向德国供应天然气

（德国之声中文网）据卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁卡阿比（Saad Sharida al-Kaabi）所言，卡塔尔能源公司已经签署了向德国供应液化天然气（LNG）的协议。周二（11月29日）他在卡塔尔首都多哈举行的签字仪式上表示，这些天然气将出售给美国能源公司康菲（Conoco Phillips），后者将把天然气运送到德国北部的布伦斯比特尔（Brunsbüttel）。该项目将自2026年起，至少运行15年，每年预计交付多达两百万吨的液化气。

卡阿比补充说，卡塔尔能源公司还在与德国公司就进一步的天然气供应进行谈判。他提到：「我们与德国公司和德国政府有着良好的关系，新协议的天然气来自卡塔尔的两个气田：北田东（North Field East）和北田南（North Field South）。」卡阿比解释道，德国是欧洲最大的天然气市场。卡塔尔希望为能源安全做出贡献。

就在上周，德国总理肖尔茨曾告诉《焦点》杂志，从卡塔尔购买液化气的计画并没有取消。当时他表示：「德国公司正在与对方进行非常具体的谈判。」自从俄罗斯的供气出现瓶颈之后，德国转而将希望寄托于液化天然气，并且正在北海和波罗的海上建造多座液化气接收站。

卡塔尔是世界上最大的液化天然气出口国之一，拥有仅次于俄罗斯和伊朗的世界第三大天然气储备。卡塔尔与伊朗共享世界上最大的天然气田，位于卡塔尔的海岸线。目前为止，大多出口到日本、韩国和印度等亚洲国家。

德国卢布明液化气接收站的建设工作

德国液化气接收站即将启用

就在上周，卡塔尔能源公司和中国也签署了一份为期27年的天然气供应协议，预计每年向能源企业中国石化提供400万吨液化天然气。卡阿比曾表示，这是液化天然气行业有史以来最长的天然气供应合同。

德国第一批液化天然气接收站即将开始运营，尽管目前德国的天然气储备量已经相当充足，但液化天然气让德国更加有备无患。绿党籍的联邦经济部长哈贝克曾称之为「确保我们在未来冬季能源供应的核心基石。」

到目前为止，德国和其他欧洲国家接收的液化天然气是通过荷兰、比利时或法国运进来的，主要出口国为美国。

在今年三月的海湾之行中，哈贝克同卡塔尔国王哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼就两国实行长期能源合作达成了共识。其他重要的液化天然气出口国还包括澳大利亚、马来西亚和尼日利亚。

在德国努力寻找俄罗斯天然气的替代品之际，液化气发挥了关键作用。 RWE和Uniper等德国大型能源企业也在探索在卡塔尔的相关机会，这些公司皆参与了德国北部的液化气接收站的建设。

（德新社、RTR）

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