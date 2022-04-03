卡塔尔世界杯主办方签证申请系统加入“台湾”选项

（德国之声中文网）本届卡塔尔世界杯所有门票持有者须申请用于识别球迷身份的Hayya卡。该卡亦用作入境签证。

发现在线申请系统中未设“台湾”选项后，本周三（6月15日），台北政府向主办方表达不满，称此是“矮化”台湾主权，要求不要以政治因素干扰“简单的体育活动”。此后，在线申请系统中列出“中国台湾省”，这一标注同样激怒了台湾当局及大众。 当天晚些时候，系统中出现“台湾”选项，并配台湾国旗。这标志着台湾的一个罕见的胜利。台湾当局和很多台湾人对北京视台湾为中国的一个省感到愤怒。

台外交部发言人欧江安在记者会上称这是一个 "积极的发展"，赞赏世界杯主办方做出善意回应，对此“表示感谢和肯定"。

世界杯主办方尚未对这一变化表态。

中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上被问及这一变化时表示，“台湾是中国的一部分，一个中国原则是国际关系的‘基本准则’”。他还称，“我们相信有关方面会尊重一个中国的原则，并按照国际体育比赛的一贯做法解决这一问题”。

本周三，在被问及台湾官员此前对卡塔尔世界杯主办方的投诉时，中国外交部发言人汪文斌强调，“台湾是中国的一部分”。

迄今，台湾多以“中华台北”名义参加奥运会等大多数国际体育比赛，以避免政治麻烦。包括此次卡塔尔世界杯在内，台湾从未进入过世界杯决赛圈，但足球在台湾颇受欢迎。

去年在2022年世界杯亚洲区预选赛第二轮中，台湾队输掉了全部8场比赛。

台湾和卡塔尔无外交关系。与大多数国家一样，卡塔尔只承认北京是代表中国的唯一合法政府。

为强调其对台湾的主权要求，北京一直施压，要求各国及外国企业在其正式文件和网站上将台湾标注为中国的一部分，使用“中国台湾省 ”或“中国台湾”等称呼。

（路透社）

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