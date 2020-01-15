"占中三子"之一陈健民出狱   称"不后悔"

（德国之声中文网）占中发起人之一陈健民（Chan Kin-man）本周六刑满出狱，香港电台引述陈健民表示，他对重获自由感到开心，虽然狱中的日子难过，但他没有一刻感到后悔，因为觉得这是争取民主必须付出的代价。

陈健民和香港大学法律学者戴耀廷、牧师朱耀明被称为"占中三子"，他们是香港"占中运动"的发起人。根据《明报》报道，陈健民周六早上步出监狱，对迎接者大喊"我要真普选！"。他对在场的媒体说，经历过去数个月，港人应更加明白当年为何会以公民抗命争取民主。他又表示，在狱中只能从主流媒体看到反修例运动的消息，他称部分年轻人有激烈行为，相信是被政府"迫出来"，并称对于有年轻人牺牲感到难过，难以释怀。

多名支持者及传媒到场。香港01指出，多名政界人士亦有到场迎接，包括占中发起人戴耀廷、民主党国会会议员林卓廷，胡志伟等。有媒体问61岁的陈健民，今后是否会重投民主运动，他表示自己总体想到能做的事，是和被捕人士分享监狱中心得，教导他们将发生事情变成正面，以便他们在心理和生理上做准备。

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去年4月初"占中九子案"宣判，陈健民之外，发起人戴耀廷、朱耀明等9人全部被裁定煽惑公众妨扰等罪名成立，部分人需要服刑。戴耀廷及陈健民刑期最重，二人实时入狱16个月。戴耀廷去年8月获批保释等候上诉。