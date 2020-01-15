 ″占中三子″之一陈健民出狱   称″不后悔″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2020

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时政风云

"占中三子"之一陈健民出狱   称"不后悔"

占中运动发起人之一陈健民去年被判入狱后，于本周六刑满出狱，他向媒体表示，在狱中并不后悔，因为觉得这是争取民主必须付出的代价。他也对反修例运动发表了看法。

Hongkong Justiz l Demokratie-Aktivisten in Hongkong zu Haftstrafen verurteilt (Getty Images/A. Kwan)

陈健民资料照片

（德国之声中文网）占中发起人之一陈健民（Chan Kin-man）本周六刑满出狱，香港电台引述陈健民表示，他对重获自由感到开心，虽然狱中的日子难过，但他没有一刻感到后悔，因为觉得这是争取民主必须付出的代价。

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本周三，香港大学三个师生校友团体在爱丁堡广场举行集会，抗议校方在法律系副教授戴耀廷完成上诉前就审理他的终身制教席去留事宜。 (15.01.2020)

2014年香港历时79日的 “占领中环”，或稱“雨伞革命”，去年开审，经过18天审讯，12月审结。香港一家法院宣判“占中三子”戴耀廷、陈健民及朱耀明等9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及退休牧师朱耀明被判入狱16个月。 (09.04.2019)

陈健民和香港大学法律学者戴耀廷、牧师朱耀明被称为"占中三子"，他们是香港"占中运动"的发起人。根据《明报》报道，陈健民周六早上步出监狱，对迎接者大喊"我要真普选！"。他对在场的媒体说，经历过去数个月，港人应更加明白当年为何会以公民抗命争取民主。他又表示，在狱中只能从主流媒体看到反修例运动的消息，他称部分年轻人有激烈行为，相信是被政府"迫出来"，并称对于有年轻人牺牲感到难过，难以释怀。

多名支持者及传媒到场。香港01指出，多名政界人士亦有到场迎接，包括占中发起人戴耀廷、民主党国会会议员林卓廷，胡志伟等。有媒体问61岁的陈健民，今后是否会重投民主运动，他表示自己总体想到能做的事，是和被捕人士分享监狱中心得，教导他们将发生事情变成正面，以便他们在心理和生理上做准备。

观看视频 06:47

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去年4月初"占中九子案"宣判，陈健民之外，发起人戴耀廷、朱耀明等9人全部被裁定煽惑公众妨扰等罪名成立，部分人需要服刑。戴耀廷及陈健民刑期最重，二人实时入狱16个月。戴耀廷去年8月获批保释等候上诉。

 

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