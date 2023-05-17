 博雷尔: 欧盟应打击印度加工俄油卖给欧洲 | 经济纵横 | DW | 17.05.2023

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经济纵横

博雷尔: 欧盟应打击印度加工俄油卖给欧洲

欧盟外交政策负责人博雷尔在近日接受《金融时报》采访时表示，欧盟应该打击印度加工俄罗斯石油后再转卖到欧洲的行为。他表示，这应该属于制裁范畴，并称“我们必须看看谁在购买”。

欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）

欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）

（德国之声中文网）在周二（5月16日）出版的英国《金融时报》采访中，欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）表示，欧盟要想办法减少莫斯科从精炼燃料中获得收入，称欧盟应该打击印度将俄罗斯石油加工后转卖给欧洲的行为。

博雷尔说，布鲁塞尔知道印度炼油商购买大量俄罗斯原油，然后加工成燃料、卖给欧洲。《金融时报》报道称，这是博雷尔首次表示欧盟应该采取行动阻止这种行为。

路透社在其相关报道中指出，在2022年2月24日莫斯科入侵乌克兰后，印度过去一年成为俄罗斯石油的大买家。廉价的俄罗斯原油提高了印度炼油厂的产量、利润和竞争力，让其能向欧洲出口成品油，占据更多市场份额。

“这肯定属于规避制裁”

博雷尔告诉《金融时报》，他将在周二于布鲁塞尔举行的会议上向印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）提及此事。他说，如果来自印度、进入欧洲的柴油或者汽油是用俄罗斯石油生产的，“这肯定属于规避制裁”。

这位欧盟外交政策负责人还表示：“印度购买俄罗斯的石油，这很正常......但是如果他们利用这一点，成为俄罗斯石油的加工中心，并将产品卖给我们......我们必须采取行动。”

印度外长苏杰生表示，他对欧盟制裁规则的理解是，在第三国经过大量加工的俄罗斯原油不再被认为是俄罗斯产品（资料图片）

印度外长苏杰生表示，他对欧盟制裁规则的理解是，在第三国经过大量加工的俄罗斯原油不再被认为是俄罗斯产品（资料图片）

在博雷尔与印度外长苏杰生周二会后的新闻发布会上，苏杰生表示，他对欧盟制裁规则的理解是，在第三国经过实质性改造的俄罗斯原油不再被认为是俄罗斯产品。

欧盟委员会副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，欧盟将与印度就这一问题进行讨论，但会是以合作的态度而非指责口吻。

“我们必须看看是谁在购买”

路透社报道指出，由于运输成本高，印度的炼油厂们以前很少购买俄罗斯石油。不过在2022年4月至2023年3月，印度平均每天进口97万-98万桶俄罗斯石油，占该国整体燃料进口的五分之一以上。

俄罗斯最大的石油生产商俄罗斯石油（Rosneft）和印度炼油巨头印度石油公司（Indian Oil Corp）也签署了一项协议，大幅增加向印度交付的石油等级，使之多样化。

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

根据法国大宗商品追踪公司Kpler的船舶追踪数据，印度信实工业（Reliance Industries）和纳亚拉能源（Nayara Energy）是精炼燃料的主要出口商，也是俄罗斯石油的买家。这些公司没有立即对路透社的问询作出回应。

在俄罗斯入侵乌克兰前，印度通常平均每天向欧洲出口15.4万桶柴油和航空燃料。而来自Kpler的数据显示，自欧盟从今年2月5日开始禁止俄罗斯石油产品进口后，这一数字已经增加到平均每天20万桶。

博雷尔告诉《金融时报》，任何限制俄罗斯石油流动的机制都需要由各国当局实施，暗示欧盟可以针对那些印度精炼燃料的购买者。他说，“如果他们在出售，那是因为有人在购买。我们必须看看是谁在购买”。

（路透社，金融时报）

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