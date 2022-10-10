博雷利: 美国提前发出俄罗斯侵乌预警 欧盟竟“不予采信”

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利承认欧盟的安全政策存在问题，他强调，俄罗斯发动侵乌战争前夕，华盛顿已向布鲁塞尔发出警告，但欧盟官员却不予采信。

本周一召开的欧盟驻外使节会议上，博雷利表示，"尽管美国国务卿布林肯曾给我打电话告知，战争即将爆发，但欧盟还是做出了不同的判断。而两天之后的凌晨五点，俄罗斯就开始了对基辅的轰炸。"

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对与会的欧盟各国使节表示，在安全问题上，欧盟应减少对其他国家的依赖。"在安全问题方面，我们必须承担起绝大部分的责任。"博雷利说，过去，我们的安全问题一直由华盛顿来关注，但这并不是长久之计。

博雷利强调，欧盟同拜登政府的关系"非常良好"，但欧盟也不能因此高枕无忧，认为欧美关系会一直好下去。博雷利表示，如果美国前总统特朗普或和他类似的人入主白宫，乌克兰的局势想必会"大不相同"。

今年三月，也就是俄罗斯入侵乌克兰之后数周，欧盟各国防长和外长就一项新的安全战略达成共识，即所谓的"战略指南针"。目标是在2025年前建立起一支人数为五千人的部队。

尽管欧盟并没有统一的军队，国防也依旧是27个成员国的内政事务。但过去几年当中，欧盟还是采取了一系列步骤，以强化成员国间在安全领域的合作。

博雷利在讲话中强调，欧盟所面临的安全问题，并不仅局限于乌克兰和动荡不安的非洲萨赫勒地区，欧盟内部也同样存在很多问题。

他说："令人遗憾的是，专制主义仍在不断发展壮大，这不仅是中国和俄罗斯所面临的问题。专制威权已经成了一种趋势，有时候这种专制会披上民主的外衣，但它绝不是民主。更有甚至，有些威权统治者甚至都懒得将自己装扮成民主派。"

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