博雷利: 美国提前发出俄罗斯侵乌预警 欧盟竟“不予采信”

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利承认欧盟的安全政策存在问题，他强调，俄罗斯发动侵乌战争前夕，华盛顿已向布鲁塞尔发出警告，但欧盟官员却不予采信。
本周一召开的欧盟驻外使节会议上，博雷利表示，"尽管美国国务卿布林肯曾给我打电话告知，战争即将爆发，但欧盟还是做出了不同的判断。而两天之后的凌晨五点，俄罗斯就开始了对基辅的轰炸。"
欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对与会的欧盟各国使节表示，在安全问题上，欧盟应减少对其他国家的依赖。"在安全问题方面，我们必须承担起绝大部分的责任。"博雷利说，过去，我们的安全问题一直由华盛顿来关注，但这并不是长久之计。
博雷利强调，欧盟同拜登政府的关系"非常良好"，但欧盟也不能因此高枕无忧，认为欧美关系会一直好下去。博雷利表示，如果美国前总统特朗普或和他类似的人入主白宫，乌克兰的局势想必会"大不相同"。
今年三月，也就是俄罗斯入侵乌克兰之后数周，欧盟各国防长和外长就一项新的安全战略达成共识，即所谓的"战略指南针"。目标是在2025年前建立起一支人数为五千人的部队。
尽管欧盟并没有统一的军队，国防也依旧是27个成员国的内政事务。但过去几年当中，欧盟还是采取了一系列步骤，以强化成员国间在安全领域的合作。
博雷利：美国国务卿布林肯提出警告之后两天，俄军发起了进攻。
博雷利在讲话中强调，欧盟所面临的安全问题，并不仅局限于乌克兰和动荡不安的非洲萨赫勒地区，欧盟内部也同样存在很多问题。
他说："令人遗憾的是，专制主义仍在不断发展壮大，这不仅是中国和俄罗斯所面临的问题。专制威权已经成了一种趋势，有时候这种专制会披上民主的外衣，但它绝不是民主。更有甚至，有些威权统治者甚至都懒得将自己装扮成民主派。"
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
死伤严重
联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
流离失所
自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
高额武器援助
自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
乌克兰的损失
根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
俄罗斯的损失
这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
资源短缺
入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。
-
乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？
经济前景不明朗
国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。