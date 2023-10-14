博雷利喊话北京 请认真对待欧盟！

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）本周六（10月14日）表示，访问中国期间向对方传达的信息是，布鲁塞尔认真对待中国，并期待中国在地缘政治问题和贸易问题上亦给予同样的回应。

博雷利于今年早些时候两度推迟访华，本周终于进行了为期三天的中国之行。博雷利新闻发布会上说：“合作非常重要……欧洲非常认真地对待中国。我们也期望（中方）不要再通过与其他国家的关系来看待我们。”

欧盟长期以来一直抱怨没有得到中国足够认真的对待，且认为中国没有充分认识到欧盟在地缘政治事务中的作用。博雷利表示：“乌克兰战争让欧洲已成为了一个重大的地缘政治力量……我们希望以这种身份与中国对话。”他表示，他与中国官员讨论的话题也包括以色列加沙地危机，并宣布，欧盟高级外交政策官员莫拉（Enrique Mora）将在下周访问北京，继续就地缘政治问题与中方进行对话。

博雷利与中国外交部长王毅昨日（10月13日）举行了会面，王毅形容这次会谈是“全面、坦率和友好的”。两人讨论了欧盟与中国之间的贸易紧张关系以及多个备受关注的焦点问题，包括中国利用其对俄罗斯的影响力斡旋乌克兰战争以及以巴问题。

博雷利批评国际社会在处理以巴问题的两国解决方案上犯下错误。他表示：“在30年前，两国方案没有取得成功，国际社会在这方面失败了。”他指出，对以色列人和巴勒斯坦人来说，两国方案在未来是一个值得追求的目标，但目前的冲突不能通过这种方式解决。他指与中方的讨论中，双方都同意唯一可以实施的解决办法是落实两国方案。

博雷利还说：“我们正在看到加沙地带出现了一种可怕的人道危机。” 以色列要求加沙北部居民24小时内转移。博雷利认为这是不可能的事情：“这么多人不可能在如此短的时间内离开。“ 博雷利强调以色列有权自卫，但这一权利必须符合国际法。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

尽管与中国关系紧张，但博雷利认为无可能与中国经济脱钩。博雷利表示：“中国和欧洲之间的贸易规模如此之大，即使是想要脱钩也不可能。关键在于必须按照贸易法规，逐个行业、逐个产品找出依存关系，并在必要时减少依赖。

这位76岁的欧盟外交与安全政策高级代表还举出具体实例：例如，在新冠疫情期间，他们发现欧洲本土完全不生产止痛药扑热息痛，而是外包给其他地区。中国是许多药物的重要生产国。博雷利表示：“通过广泛多样化供应渠道是常识，这是一项预防措施。中国也在采取相同的措施。”

（路透社，德新社等）

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