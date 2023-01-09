 博索纳罗涉嫌煽动犯罪？巴西最高法院放行调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2023

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时政风云

博索纳罗涉嫌煽动犯罪？巴西最高法院放行调查

大批巴西示威者闯入政府大楼事件几天后，巴西最高法院批准了最高检察机关调查前总统博索纳罗的请求，检方指控他煽动犯罪行为。

巴西现任总统卢拉批评极右翼前任总统博尔索纳罗将巴西变为“废墟”。

巴西现任总统卢拉批评极右翼前任总统博尔索纳罗将巴西变为“废墟”。

（德国之声中文网）巴西最高法院本周五（1月13日）批准了最高检察机关调查前总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）的请求，以查明博索纳罗涉嫌参与其支持者闯入该国国会、最高法院和总统府的事件。 

他被指控在本周二（1月10日），也就是骚乱发生两天后发布了一段视频，尽管他之后删除了这段影片，不过这可能构成“对犯罪行为的公开煽动”。 

巴西最高法院大法官莫赖斯（Alexandre de Moraes）认为，博尔索纳罗的虚假言论在社交媒体上被广泛传播，民主机构的合法性也受到侵犯；煽动了博尔索纳罗的支持者攻击国会、最高法院和总统府三大机构，并犯下 “最严重的反对民主和法治的罪行”。博尔索纳罗的律师强烈反对这些指控。 

Brasilien Brasilia | Bolsonaro Anhänger stürmen Palácio do Planalto

博尔索纳洛的支持者在巴西首都与警方对峙

博尔索纳罗继任者、左派总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）认为，这位右翼民粹主义者应对暴力事件负直接负责，并指他煽动支持者。 

数以千计的巴西前总统博尔索纳罗的支持者，周日（1月8日）闯入了国会、最高法院和总统府，警方发射催泪瓦斯并逮捕抗议者，至少170人被捕，现任巴西总统卢拉谴责这是一起“法西斯袭击”。 

 

（路透社，美联社，法新社等）

 

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