博明谈中国威胁 称日本提升国防有助避免台海开战

（德国之声中文网）上周刚结束访台行程的前美国副国安顾问博明（Matt Pottinger），在台湾时间周二（1月17日）上午举办一场小型现场记者会，回应媒体对於台海局势与印太地区战略安全等相关问题。此前，博明曾在台湾政治大学1月12日一场座谈会上指出，美国与其印太地区的盟友，有针对台湾海峡的局势变化，进行相关的策略讨论。

他17日在回应德国之声相关提问时指出，若有需要进行关於台海应急计划的重要讨论，美国必须扮演领导角色。博明表示，目前美国与其盟友有在进行相关对话，但往往是以低调的形式进行，而台湾有参与部分讨论。他说：「我们能发现的是，印太地区国家正在对中国的大规模军事集结做出反应。」

博明补充道，其中一个重要的例子，是日本在去年底公布的三份重要国防相关文件。他说：「这些文件加起来，便是日本新的国安战略，战略内容涉及未来几年日本将其国防开支增加一倍。我在出访台湾前，曾在日本与政府官员丶记者与民间团体交流。令我讶异的是，日本公众非常关注中国的意图丶强化其武装能力与利用其经济实力迫使整个地区的国家作出政治让步等行为。」



博明也提到，日本和美国深化合作的计画，对於遏制台海爆发冲突越来越重要。他说：「日本本来就有非常强大的军事能力，现在东京进一步强化其军事实力，可以在中国和台湾之间的战争结果中发挥非常重要的作用。」

「台湾应关注中国拥有的武器类型」

在记者会上，博明也被问到他如何看待台湾购买武器跟军备的状况。他表示，台湾是一个主权国家，有权力决定买什么武器和不买什么武器。不过他也提到：「美国确实有试图劝阻台湾别买某些武器系统，但台湾有时会无视美国的建议，决定购买台湾国防部认定重要的武器系统。」

博明提到，外界除了关注台湾购买哪些武器系统来强化防御能力外，也应该关注中国解放军对台湾部署的导弹与火箭，因为相关数量正在大幅增加。他表示：「导弹和火箭会杀死平民，这就是为什么中国正在大量收购导弹，这就是为什么俄罗斯正在部署和使用这些武器来对付平民。我希望看到台湾的公共舆论更关注北京用哪些武器来瞄准台湾的。」

美國前副國安顧問: 北京願犧牲公衛以鞏固政權

此外，博明也重申，目前外界无从得知中国可能武统台湾的时间表，但他觉得各界应该采取措施来防止这类攻击发生。他指出，近期在台湾与世界各地都流传一种说法，那就是台湾在半导体制造方面的主导地位，能提供一个「矽盾」来帮台湾抵御中国入侵。但他坦言：「我不认为有所谓『矽盾』这种东西。列宁主义独裁者的思维方式与理性的民主人士和公司的思维方式非常不同，因此我们不该自欺欺人地认为台湾的半导体主导地位能提供一个所谓的『矽盾』。」

博明说，中国甚至流传一种论述，那就是台湾在半导体方面的优势是北京应该入侵台湾的理由。他认为这种说法是非常「疯狂」的，因为中国若真的这麽做，不仅会破坏台湾的半导体设施，也会在本质上破坏台湾的半导体制造能力。他指出：「我们要做的是阻止入侵，并消除中国某些人认为北京应入侵台湾来获取半导体制造能力。台湾丶美国丶欧洲国家丶日本和其他国家都不会允许北京获得半导体制造的主导地位。」

博明赞扬拜登政府对中国实施的出口管制

另一方面，博明也提到中国政府近年来曾多次提到半导体设计与制造为其未来数十年着重的关键领域，而中国也希望在半导体制造业中占据主导地位，因为这样它们便不用依赖从台湾丶美国或世界其他国家进口生产半导体所需的零件或技术。他说：「北京曾说在获得主导地位後，它想控制80%至90%的半导体市场。美国两党的共识是，我们不希望北京获得可以让美国经济繁荣受到胁迫的筹码。」

博明表示，拜登政府去年10月为试图阻止北京实现其主导半导体制造业战略野心而出台的出口管制已起到很大作用。他说：「我和美国国家安全领域的其他人认为这是一个很好的战略，因为它的主旨是要阻止设备和成熟的劳动力从美国外移至中国，在那边从事高端半导体制造。」

博明补充道，这个策略的另一面，是要提升美国自己的半导体制造水平与产能，而实际做法是透过与台湾产业合作，在美国成立一些高端半导体的小型生产聚落，并透过台湾跟美国的合作打造一个更能吓阻中国入侵台湾的全球体系。

博明认为，这个目标是要让中国怀疑自己是否真的能垄断半导体产业。他说：「这个战略会让北京三思，它们是否真能透过入侵台湾，进一步巩固对半导体产业的控制。同时，这个战略也让美国与台湾更融入半导体的生态系统，并对中国为主导半导体业而入侵台湾产生威吓作用。」

欧洲向中国发出讯号至关重要

除了美国与印太地区国家外，博明在记者会中也提到前北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）本月初访台时，提到欧洲与北约在台海局势中能扮演的角色。博明说，他认同拉斯穆森的观点，也就是欧洲应向中国政府表明，若北京入侵台湾，欧盟会祭出制裁。他表示：「我认为，欧洲领导人必须听取拉斯穆森在台湾访问时提出的建议。」

拉斯穆森在访台时也提到，虽然把北约的势力扩张至印太地区不是最有效应对中国军事扩张的方法，但北约应在中国入侵台湾时，提供台湾军事援助，并向中国表明，一旦其入侵台湾，北约与其他盟国将进行深刻且全面的经济制裁。此外，他认为北约也可以在网络丶联合军事训练与将高科技运用在军事设备上与台湾有更进一步的合作。

博明说：「军事训练是威慑和准备危机的绝对必要部分。台湾已与其他国家的军队进行训练，而中国与美国也都有类似的作法。我认为台湾应该尝试更多这类型的合作。」

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