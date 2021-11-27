博彩大亨被拘 澳门赌彩股暴跌

（德国之声中文网）受投资人忧虑影响，以美高梅中国股为首，港股博彩版块周一齐跌，其中，美高梅跌 11%，永利澳门9%，金沙中国 6% 。分析家指出，其背景是北京和澳门当局近期一反常态，对博彩业采取强硬立场，投资者担心短期业务损失及长期影响。

太阳城集团扮演博彩中介角色， 吸引赌客参与澳门赌场豪赌，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户跨境资金兑付，从中收取巨额利润。其创办人周焯华被广泛认为已被捕。澳门警方日前通过新闻发布会通报说，一名 47 岁周姓商人是被拘者之一，正受审问。

上周五，中国东部城市温州对周焯华发出逮捕令，指控他在内地经营非法赌博活动。

澳门博彩业法律顾问Carlos Lobo（有中译名"罗杰民"）指出，太阳城集团占澳门赌彩业中介收入的 50% 以上，占博彩总收入的 25%。他表示，现在的情况"对博彩业的影响是巨大的......但（太阳城）并非大到不能倒，系统不会崩溃。"

太阳城集团控股公司未立即回应路透社的置评请求。

澳门警方周日表示，被拘 11 人已对部分指控供认不讳，其中包括设离岸赌博平台、从事非法虚拟博彩活动。不过，他们否认参与过其它不法行为。

澳门博彩业分水岭事件？

中国温州市当局指控周焯华在内地建立中介网络及资产管理公司，协助赌民从事跨境赌博活动和资金转移。

澳门博彩咨询公司 IGamiX 执行合伙人李忠良（ Ben Lee ）认为，这次打击标志着澳门博彩及其与内地关系进入新时代。他表示，"这意味着中国将不再容忍澳门以任何形式或方式向内地推销赌博"。

他分析说，当局看到，随着 COVID-19 新冠边境管制，可控制进入澳门的游客流量，遂开始控制游客类型，而作为特别行政区的澳门正有赖于大数量的赌客而非高额赌徒。

周一股市上，市值为 17 亿港元（2.2 亿美元）的太阳城集团股票停牌。今年以来，该集团股值跌幅达165%。受新冠抗疫措施限制影响，这个前葡萄牙殖民地苦于游客匮乏。

周焯华同时是电影制作和餐饮、旅游等服务公司--太阳娱乐集团有限公司的控股股东。周一，该公司股价狂泻 25%。不过，公司董事会表态说，与周个人事务有关的问题不会对其业务产生重大影响。

新冠大流行瘟疫爆发前，澳门政府 80% 以上税收来自博彩业。该行业直接或间接雇员占当地 60 万人口中的四分之三。

（路透社）

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