博尔顿白宫回忆录仍按期发行

（德国之声中文网）美国广播公司ABC上周日晚播出的对博尔顿的采访视频可谓"互得好处"的最佳例子：广播公司得到黄金时段播出独家采访，并为该采访造足声势，在插播的广告中便已宣布，翌日早秀节目的主题也是特朗普的这位前安全事务顾问，然后，本周三，又是独家采访：博尔顿将是对话节目"观点"（The View）嘉宾！

一方面，电视台上露面让博尔顿好不受用；另一方面，它又是对其预定本周二发行的那本书《事发之室：白宫回忆录》（The Room Where It Happened）的免费广告。在书中，博尔顿叙述了他在白宫那些日子的经历及印象。从2018年4月至2019年9月，他在国家安全问题上向总统提供顾问咨询。

还在发行前，这本回忆录便已引发众多争议。美国司法部极力阻止此书发行。司法部长巴尔（William Barr）称，书中含有保密信息，一旦公开就会给国家构成无可弥补的损害。上周末，联邦法官兰伯特（Royce Lamberth）驳回要求阻止此书发行的起诉，但同时严饬博尔顿，未及等到国家安全委员会审毕此书文本。他指责博尔顿，仅过了4个月便中断相关程序，将书稿寄送给出版社，致使审查时间不够充分。作为其后果：博尔顿有可能必须将因此书得到的200万美元全部上交美国政府；在最坏情况下，他甚至可被判处监禁。

"机会主义者"和军事手段鼓吹手

现在，书要发行了，在电视采访中，博尔顿似乎显得并不在乎可能的后果。相反，他显然对自己的这一挑衅者角色甚为满意，不再隐瞒对特朗普的真实看法。在书中，他将特朗普描写成一个心血来潮的愚蠢之辈，一个单独呆一分钟都会让人不放心的家伙。在美国广播公司的采访中，他说，"我认为，他（特朗普）不适合担任这个（总统）职务"，"我不认为，他有足够资质。"

批评者们指出，他们早该从博尔顿口中听到这样的评价，--在针对总统的弹劾议案程序中。今年2月，相关程序以认定特朗普无罪告终。而当时，博尔顿无意作证。民主党议员杰弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，博尔顿是一个政治上的机会主义者，"他曾有机会作证，但他拒绝了。"杰弗里斯是弹劾议案程序提告团队中众多民主党议员中的一员。

事实上，还在白宫做事的那段时间里，博尔顿已然不满。曾为布什和里根两任总统效过力的这位顾问被认为是一名强硬军事主义者，紧急情况下，他会鼓动直接军事进攻而不是寻求外交解决。他根本就不同意特朗普与朝鲜独裁者金正恩这样的政治对手对话。

然后，还有那构成弹劾议案程序中心议题的乌克兰危机。博尔顿宣称，特朗普曾亲口直接对他说，要扣压一下给该国的军援，直到乌克兰总统对民主党竞争对手拜登的儿子启动调查。博尔顿说，他本人曾坚决反对这种做法。

聪明地选择出书时间点

华盛顿《国会山庄报》（The Hill）和报道美国政治、经济的新闻网站记者康拉迪斯（Brandon Conradis）表示，博尔顿之所以拒绝在弹劾案程序上作证，可能跟他将来以写手身份谋生的想法有关。在接受德国之声采访时，康拉迪斯说，博尔顿有意写书，为之暂留下最好的故事。博尔顿本人说过，共和党参议员们反正不会改变其看法，他的证词不会产生任何作用，他的决定"与挣钱毫无关系"。

然而，有一点是肯定的：这本回忆录就在总统选战中间轰然问世。就获得高销量而言，这位前国家安全顾问恐不会有比这更好的时间点了。至于博尔顿在书中的曝料是否真能影响11月份的大选，就难说了。记者康拉迪斯说，他不相信，博尔顿的回忆录真的会改变人们的看法。他指出，多数美国选民的立场早已确立。

康拉迪斯认为，新冠危机及其造成的经济问题、反对种族主义和警暴的抗议运动等社会现象更具决定性意义。他说，数月来，特朗普日子的确不好过，不过， "这部回忆录的问世充其量只是锦上添花罢了"。