 博尔顿：特朗普倾心普京、习近平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2020

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时政风云

博尔顿：特朗普倾心普京、习近平

美国前国家安全顾问博尔顿在德国之声电视访谈节目中表示，特朗普喜欢与普京、习近平等强势的“大人物”打交道，在他的世界里个人利益和交易是第一位的。而在与金正恩会晤前，特朗普根本没有做好准备。

USA John Bolton (picture alliance/AP Photo/C. Owen)

（德国之声中文网）博尔顿（John Bolton）在不久前出版的白宫回忆录中，毫不隐讳地爆出自己对现任总统不称职的看法。书中称，特朗普试图通过暗中交易讨好他所钦慕的政治"强人"；这位美国总统不读书不看报，有关复杂的国安议题的情报资料也无心研究。

在与德国之声电视访谈节目"交锋地带"（Conflict Zone）主持人连线时，博尔顿再次批评特朗普的行事作风："我认为，特朗普不仅对整个官僚机构非常不信任，甚至对自己的工作人员也不信任"，博尔顿补充说："他仍然没有完全理解身为美国总统意味着什么，与特朗普家族企业的老板有什么不同"。

在被主持人蒂姆·塞巴斯蒂安（Tim Sebastian）问到特朗普是否有倾心独裁者的特点时，博尔顿说："我不会给别人作心理分析"，但他表示， "从某种意义上说，特朗普很钦慕习近平和普京。他喜欢和'大人物'说话，觉得'大人物'聚在一起，做'大人物'该作的事。可以说就是这么简单。"但他补充说，并没有看到有迹象表明这方面存在不清白的关系或影响。

观看视频 26:06

John Bolton on Conflict Zone

主持人引述博尔顿在书中说法称，特朗普为了对他喜欢的独裁者--包括中国领导人习近平和土耳其总统埃尔多安--施以个人恩惠，阻碍过美国国内的某些刑事调查。博尔顿表示，特朗普的"表现有非常严重的问题"，例如在针对中兴、华为等事件的调查中。博尔顿说，他在与总统顾问和检察官交谈中发现他们的工作受到过困扰。

交易就是一切
博尔顿透露，在2019年与朝鲜领导人金正恩在河内举行峰会前，特朗普并没有做好充分的准备，而是一心想与金正恩达成某种交易。"我认为他不明白自己在做什么。他渴望与朝鲜就核武计划达成协议。我认为他没有对这个问题好好研究"，博尔顿接着说，更好的方式是"总统能阅读资料并更认真地研究"。

这位前国家安全顾问表示，特朗普之所以在河内峰会上放弃了与朝鲜达成妥协的念头，只是因为一个 "糟糕 "的交易在美国可能给他带来政治灾难。"他知道，如果他接受了，会在美国造成火山爆发般的政治反应。"

Vietnam Hanoi | Treffen Kim Jong-Un und Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

特朗普与金正恩在河内（2019年2月18日）

博尔顿说，特朗普将关注焦点都放在达成交易上，这一点令人不安。"最令我头疼的是，他对待朝鲜或其它事务的方式不是建立在哲学、重大战略或政治的基础上，而是基于能否给他带来政治利好。"

他补充说，在一定程度上，这是人们对所有政治家的预期，但是，"（别人）与特朗普还是有质的区别。在别人，这是在严肃问题上做决策时会考虑的一个因素。而有时在我看来，这根本就是他考虑的唯一因素。"

博尔顿反驳了白宫方面称特朗普是"地球上最了解信息的人"的说法，"在任职白宫的17个月里，我从没有发现任何迹象表明总统阅读了（每日简报）。"他认为特朗普没有做好功课，"他没有看够该看的情报资料。"
 

 

 

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