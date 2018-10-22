博尔顿抵达莫斯科 与俄官员讨论中导条约废存

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton)週一 （10/22) 抵达莫斯科，与俄罗斯安全理事会主席帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）针对军控协议，叙利亚，伊朗，朝鲜和反恐作战进行会晤。俄罗斯媒体报导，帕特鲁舍夫在会议中强调了中导条约的重要性，并重申俄罗斯有意愿与美国针对中导条约有歧见之处，进行协商。

特朗普于週六（10/20)扬言，除非俄罗斯与中国停止研发中短程导弹，美国将开始研发此类武器。但中国并非中导合约的签署国之一。

他週一于华盛顿提到，「俄罗斯并没有遵守条约。既然我们比其他国家有钱，除非他们意识到遵守条约的重要性，我们将开始研发中短程导弹。」

他也强调他的决定，是针对包括中国在内，任何违反条约的国家。博尔顿在接受俄罗斯媒体採访时也指出，美国对俄罗斯违反条约，以及中国的导弹能力感到忧虑。而他也认为中国同意接受相关约束的可能性不大。

对国际军控的冲击

俄罗斯安理会透过声明强调，废除条约会对国际核武禁扩及军控带来巨大冲击。此外，博尔顿与帕特鲁舍夫也针对美俄的另一项军控条约，新削减战略武器条约（New START Treaty，）讨论延长五年的可能性。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）的发言人週一警告，美国退出条约「将使世界变得更危险。」他也重申，一旦美国退出条约，俄罗斯也将採取相关手段来回应。

他说，「我们反驳关于俄罗斯违反中导条约的指控。我们一直严格遵守条约内容。」

相反的，他説俄罗斯也曾针对美国是否违反条约提出质疑。莫斯科认为美国在罗马尼亚设置的飞弹防御系统，有发展成中程地对地导弹的可能性。

俄罗斯军事专家Pavel Felgenhauer在接受德国之声专访时也强调，美国如果决定退出中导条约，那新的冷战就很可能因此展开。

欧盟提出警告

欧盟也对特朗普扬言退出中导条约提出警告。布鲁塞尔重申，在鼓吹俄罗斯继续遵守条约的同时，也希望特朗普能「审视美国退出中导条约对其他友邦及全世界的安危。」

此外，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也透过发言人重申，希望美俄两国能针对中导条约的分歧，及延长新削减战略武器条约和持续减少核武存量，展开对话。

杨威廉/罗法 （美联社、法新社）