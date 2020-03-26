 博世公司研制出新冠病毒快速检测器 | 科技环境 | DW | 27.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

博世公司研制出新冠病毒快速检测器

据德国博世公司公布的消息，该公司已经为医院和医生诊所研制出快速检测冠状病毒的检测仪。

Coronavirus in Niederlande Breda Teströhrchen (picture-alliance/Zuma/Sopa/R. Utrecht)

（德国之声中文网）据德新社报道，博世公司（Bosch）周四（3月26日）公布的消息称，这一对病毒遗传物质进行检测的全自动过程从取样到出结果总共不到两个半小时。

博世公司称，新的冠状病毒（Sars-CoV-2）检测仪的"准确度超过95％"。 但是对于该仪器错误报警的频率以及检测失灵的次数问题，博世公司没有给予答复。不过该公司表示，快速检测仪达到了世界卫生组织规定的质量标准。

据罗伯特·科赫研究所（RKI）公布的信息，迄今的病毒检测过程从采样到得出检测结果约需4到5个小时。这也是因为检测经常是在外部的实验室进行。而博世公司新研发的测试仪则可以直接在医院或医生诊所进行检测。

博世公司用了六周时间研发出来的测试仪估计4月份能够在德国以及之后也在其他国家投入使用。据该公司发言人说，检测仪目前还未获得生产许可证。不过在一定的前提条件下实验室现在就可以使用。测试一次的成本现在还不清楚。目前业内都在积极研发耗时更短的检测仪器。据称博世公司的快速检测仪是在一个现有的分析仪的基础上研发出来的，该分析仪本身配有专用的测试盒。

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie (Imago/NIAID-RML)

尽快检测新冠病毒成为当务之急

通过测试遏制新冠危机

联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）星期四（3月26日）在柏林表示，通过大量的检测，德国本可以较早的开始医学领域的准备工作。德国每周可以进行30万至50万次测试，这个能力在国际上也是相当高的。有针对性的使用这一检测能力仍然重要。

病毒检测仅对出现感染症状的人进行，对此德国法定医疗保险医生协会（KBV）希望能够获得人们的理解。该协会主席加森（ Andreas Gassen）说："对健康，没有出现症状的公民进行病毒检测毫无意义。"他说,自3月9日以来，全德国总共进行了41万次病毒检测，同一时间内英国的检测次数为10万个。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


李京慧/苗子  （德新社）

DW.COM

学者：武汉或有近六成感染病例未被发现

在中国官方近日连续宣称新冠病毒肺炎新增疑似和确诊病例均为境外输入病例的同时，有中国学者指出武汉目前可能存在近六成未被发现的感染病例，而且这还是“保守”的预测结果。同时还有学者呼吁“砸锅卖铁”也要进行抗体检测，确认新发传染病隐性感染的风险。 (26.03.2020)  

中国疫情恐死灰复燃？ 德专家：一个月后或见分晓

中国官方近日的统计数字显示中国的疫情显著缓解，但有民众怀疑真实数字是否如官方报道的那么乐观。分析人士担心北京将发展经济置于遏制病毒之上。德国权威专家指出，随着中国各地生活逐渐恢复正常，也许一个月后疫情就会卷土重来。 (25.03.2020)  

中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊

中国官方公布连续3天本土确诊病例「清零」，多地陆续恢复生活秩序，但有关数字有多可信？ (23.03.2020)  

「沉默带原者」恐成防疫破口 韩国如何成功阻绝

多达30％的新冠病毒感染者没有症状。许多专家担心无症状感染者可能成为防疫破口。不过韩国的案例发现，只要进行大规模检测、隔离患者和确实追踪就有助于减缓新冠病毒传播。 (25.03.2020)  

冠状病毒快速检测问答

快速检测必须限于疑似感染病例，普检则既不可能也无意义。以下这篇文章向您解释：谁该被检测、检测过程是怎样的、是否很快就会有更简单的快速检测手段。 (07.03.2020)  

新冠病毒藏身何处，你知道吗？

新冠病毒无所不在！甚至也许就在甜椒上、在度假时寄出明信片上、在自家的狗狗身上？我到底还能触碰什么东西？这样一些让人不安的问题，很多人都在问。以下是一些可让人放心的回答。 (19.03.2020)  

相关内容

Italien Poster für Solidarität in Bergamo

刺眼的死亡 新冠疫情下的哀悼 26.03.2020

装满新冠病毒罹难者尸体的意大利军用卡车的照片震惊了世界。这场灾难正在改变人类对待死亡的方式吗？

Coronavirus (2019-nCoV)

流传百年的妙招？血清疗法对抗新冠病毒 21.03.2020

加紧研制疫苗的同时，科学家们也在尝试在新冠肺炎康复者的血清中找到相关抗体，用以治疗其他患者。一百年前，德国免疫学家冯·贝林（Emil von Behring）就是用这种“被动免疫”的方法拯救了数千人的生命。

China, Wuhan: provisorisches Krankenhaus Wuchang

德语媒体：能从中国学到什么？ 26.03.2020

德意志电台和《焦点》杂志希望能在逐渐重启经济的中国找到可以借鉴的地方;《南德意志报》关注到，中国的无症状新冠病毒阳性者没有进入确诊的统计数字，而这违反了世卫的规定。

广告

经济纵横

China Wuhan Krankenhaus mit Corona-Patient (picture-alliance/AP/Chinatopix)

新冠疫情：当医疗器械变成“军工产品”

汽车厂商能够一夜之间就开始转产呼吸机吗? 尽管很多厂家信誓旦旦，但这一切谈何容易。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  