博世公司研制出新冠病毒快速检测器

（德国之声中文网）据德新社报道，博世公司（Bosch）周四（3月26日）公布的消息称，这一对病毒遗传物质进行检测的全自动过程从取样到出结果总共不到两个半小时。

博世公司称，新的冠状病毒（Sars-CoV-2）检测仪的"准确度超过95％"。 但是对于该仪器错误报警的频率以及检测失灵的次数问题，博世公司没有给予答复。不过该公司表示，快速检测仪达到了世界卫生组织规定的质量标准。

据罗伯特·科赫研究所（RKI）公布的信息，迄今的病毒检测过程从采样到得出检测结果约需4到5个小时。这也是因为检测经常是在外部的实验室进行。而博世公司新研发的测试仪则可以直接在医院或医生诊所进行检测。

博世公司用了六周时间研发出来的测试仪估计4月份能够在德国以及之后也在其他国家投入使用。据该公司发言人说，检测仪目前还未获得生产许可证。不过在一定的前提条件下实验室现在就可以使用。测试一次的成本现在还不清楚。目前业内都在积极研发耗时更短的检测仪器。据称博世公司的快速检测仪是在一个现有的分析仪的基础上研发出来的，该分析仪本身配有专用的测试盒。

尽快检测新冠病毒成为当务之急

通过测试遏制新冠危机

联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）星期四（3月26日）在柏林表示，通过大量的检测，德国本可以较早的开始医学领域的准备工作。德国每周可以进行30万至50万次测试，这个能力在国际上也是相当高的。有针对性的使用这一检测能力仍然重要。

病毒检测仅对出现感染症状的人进行，对此德国法定医疗保险医生协会（KBV）希望能够获得人们的理解。该协会主席加森（ Andreas Gassen）说："对健康，没有出现症状的公民进行病毒检测毫无意义。"他说,自3月9日以来，全德国总共进行了41万次病毒检测，同一时间内英国的检测次数为10万个。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



李京慧/苗子 （德新社）