博世公司研制出新冠病毒快速检测器

据德国博世公司公布的消息，该公司已经为医院和医生诊所研制出快速检测冠状病毒的检测仪。
（德国之声中文网）据德新社报道，博世公司（Bosch）周四（3月26日）公布的消息称，这一对病毒遗传物质进行检测的全自动过程从取样到出结果总共不到两个半小时。
博世公司称，新的冠状病毒（Sars-CoV-2）检测仪的"准确度超过95％"。 但是对于该仪器错误报警的频率以及检测失灵的次数问题，博世公司没有给予答复。不过该公司表示，快速检测仪达到了世界卫生组织规定的质量标准。
据罗伯特·科赫研究所（RKI）公布的信息，迄今的病毒检测过程从采样到得出检测结果约需4到5个小时。这也是因为检测经常是在外部的实验室进行。而博世公司新研发的测试仪则可以直接在医院或医生诊所进行检测。
博世公司用了六周时间研发出来的测试仪估计4月份能够在德国以及之后也在其他国家投入使用。据该公司发言人说，检测仪目前还未获得生产许可证。不过在一定的前提条件下实验室现在就可以使用。测试一次的成本现在还不清楚。目前业内都在积极研发耗时更短的检测仪器。据称博世公司的快速检测仪是在一个现有的分析仪的基础上研发出来的，该分析仪本身配有专用的测试盒。
通过测试遏制新冠危机
联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）星期四（3月26日）在柏林表示，通过大量的检测，德国本可以较早的开始医学领域的准备工作。德国每周可以进行30万至50万次测试，这个能力在国际上也是相当高的。有针对性的使用这一检测能力仍然重要。
病毒检测仅对出现感染症状的人进行，对此德国法定医疗保险医生协会（KBV）希望能够获得人们的理解。该协会主席加森（ Andreas Gassen）说："对健康，没有出现症状的公民进行病毒检测毫无意义。"他说,自3月9日以来，全德国总共进行了41万次病毒检测，同一时间内英国的检测次数为10万个。
李京慧/苗子 （德新社）
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