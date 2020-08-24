 南韩公务员「投北」遭朝鲜射杀焚尸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

南韩公务员「投北」遭朝鲜射杀焚尸

时隔12年再发生韩国平民遭朝鲜射杀身亡，韩国政府强烈谴责朝鲜的「野蛮行径」，消息称朝方迅速火化尸体是为了防疫。

Nordkorea | Staatschef Kim Jong Un nimmt an einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei in Pjöngjang teil (AFP/STR/KCNA VIA KNS)

事件料将进一步冲击两韩关系，图为朝鲜领导人金正恩

DW.COM

韩国有关当局证实，上周，一名24岁脱北者重返他2017年逃离的朝鲜。有消息称，此人感染新冠病毒。逃离事件背景不清楚。

暴雨和新冠疫情给朝鲜经济额外增加了压力。在朝鲜劳动党建党75周年纪念日到来之前，双重危机冲击朝鲜政权打造的自我形象。

朝鲜最高领导人金正恩罕见地坦承，在他领导之下提出的旨在改善朝鲜经济的5年计划失败。 朝鲜宣布准备在明年1月举行罕见的劳动党代表大会，制定提振经济的新计划。

继金正恩上周扬言核武保护朝鲜丶「未来不会有战争」后，联合国指出朝鲜已掌握弹道导弹弹头的核武装置技术。

朝鲜周二爆破了位于开城的韩朝联络办公室。分析认为，金氏政权此举，既是试探韩国和美国的反应，也是转移国内视线。

（德国之声中文网）韩国国防部周四（24日）证实，一名失踪的南韩公务员本周稍早遭朝鲜部队枪击後身亡，遗体也被焚毁。韩国政府强烈谴责朝鲜的「野蛮行径」，要求平壤解释并惩处相关责任人，「我们也严厉警告朝鲜要对事件负全部责任」。

这是时隔12年後再有韩国平民遭朝方射杀身亡，料将进一步冲击两韩关系。

综合韩联社等韩媒报导，该名47岁公务员是驻木浦市的海洋水产部渔业指导员，周一（21日）登上巡逻船前往韩国西部最北端延坪岛（Yeonpyeong）附近海域执勤，巡逻及取缔中国及朝鲜人非法越境捕鱼，当时船只距离两韩海界北方限界（Northern Limit Line）约10公里。

当天上午11点半，船员发现该名公务员失踪，只在船上发现其鞋子，估计他跳海。韩国海警接报後派出20艘船只及飞机搜救，但无所获。

疑防疫为由收尸火化

韩国情报部门的相关人士周三（23日）透露，该名公务员想弃韩投北，途中从船上跳海，却遭朝鲜警戒兵远距离射杀。首尔仍在调查他前往北韩的确切动机。

韩联社引述韩国情报官员分析，朝鲜边防官兵或按照「将疫情阻绝在国门之外」的边境防疫规定开枪，急急收尸火化也是为了防疫，事件可能是偶发事故，而非朝鲜高层官员策划针对平民蓄意挑衅。

朝鲜一直对外声称「零确诊」，上月一名24岁脱北者返朝，有消息称他感染新冠病毒，构成朝鲜首例疑似感染病例，引起平壤领导层恐慌。当局对边境城市开城实施全面封锁，并宣布相关地区进入紧急状态。

对上一次有韩国平民遭射杀是2008年7月，韩国女子朴旺子在朝鲜金刚山特区旅游时，疑因误入朝方军事禁区而被枪击身亡，首尔随即宣布暂停韩国游客前往金刚山旅游，朝方对事件表示遗憾，但指责任全在韩国。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

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    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

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    七十年前的朝鲜战争

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

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    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

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    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

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    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

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    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

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    七十年前的朝鲜战争

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    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

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    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    七十年前的朝鲜战争

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

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    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


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