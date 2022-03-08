 南韓總統大選登場：年輕世代的中國態度成關鍵？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2022

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南韓總統大選登場：年輕世代的中國態度成關鍵？

南韓總統大選3月9日登場，執政黨「共同民主黨」候選人李在明與在野黨「國民力量」候選人尹錫悅兩人的支持度膠著，被認為是史上最難預測的一次大選。此次大選，年輕世代被認為是左右選情的關鍵造王者，其對中態度也格外受到關注。

Fahnen Südkorea China

南韓總統大選已經在3月9日登場。選前，中國官媒《環球時報》曾發表報導稱，此次大選南韓比過去都還要更聚焦中國議題。

（德國之聲中文網）南韓總統大選週三（3月9日）登場，在野黨「國民力量」候選人尹錫悅能否擊敗執政黨「共同民主黨」候選人李在明入主青瓦台執政，引發好奇。根據選前封關民調，兩人支持度膠著，差距幾乎都落在誤差範圍內，因此被認為是史上最難預測的一次總統大選。

此次大選自9日上午6點開始，截至當日晚上7點半。南韓三大電視台也將隨後公布出口民調，但開票結果預估會在週四（3月10日）出爐。

由於本屆大選的事前缺席投票率逼近37%，打破歷史紀錄，整體投票率也被樂觀預期有機會衝破8成。

南韓開放所謂的事前缺席投票，允許大選當天無法前往投票的民眾，能事前前往投票。事前投票已於3月4日、5日進行。

Südkorea Seoul | vorläufige Stimmabgabe zur Präsidentschaftswahl

本屆大選的事前缺席投票率打破歷史紀錄，整體投票率也被預期有機會衝破8成。

中國關注南韓的對華關係

此次總統大選，中國議題格外受到關注。選前，中國官媒《環球時報》於3月7日發表了一篇報導稱，此次南韓大選比過去都還要更聚焦於中國議題，並「在安全、經濟、社會、文化等各領域全方位談論韓中關係。」

該報導引述專家說法稱，南韓朝野依然高度關注國內議題、北韓與美國等首要議題，但無論是保守還是進步勢力，都在見縫插針地藉機談論中國，「中國現象」突出。背後其中一個重要原因是，美中關係前所未有地緊張，夾在美中之間的韓國，其外交立場也更加受到「選邊站」的壓力。

此外，對華的負面情緒扮演另一重要角色。報導稱，南韓社會近年對中國負面情緒蔓延，從著重於與中國經濟合作的「中國機會」，轉向聚焦「中國風險」。除了2017年的薩德部署風波，近期北京冬奧的體育競爭、韓服漢服等文化齟齬，都是醞釀韓中關係變化的因素。

該報導並引述指，「有韓媒評論稱，從相關言論看，部分總統候選人是想借助中國議題來吸引年輕人的選票。」

年輕世代反華情緒上升

除了中國官媒的社論觀察，《南華早報》等多家媒體亦報導，「咄咄逼人的中國和疫情引發的反華情緒也影響著選民——尤其是認為自由派政府對中國過於恭順的部分年輕選民。」

南韓社會近年對中國的負面情緒有所上升。根據南韓《中央日報》今年1月的一項調查，在美中競逐的衝突當中，1,000名成年受訪者中有三分之二選擇站在美國這一邊；僅4%支持中國。

2021年《紐約時報》也曾引述多個調查指出，雖然南韓中老年族群仍對日本更加反感，但「20多歲、30多歲的這代人中，不喜歡中國的佔上風。」

Südkorea Wahlkampfplakate mit dem Kandidaten Yoon Suk-yeol

尹錫悅對中態度較為強硬。

在野黨打「反中牌」

對中關係方面，李在明及尹錫悅兩位候選人的態度有所差異。李在明被認為將會延續文在寅政府相對中立、模糊的外交戰略路線，傾向在華盛頓與北京之間取得平衡；尹錫悅則是對中態度較為強硬。尹錫悅曾稱，若入主青瓦台執政將打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。

2017年美國在韓部署薩德，以應對北韓不斷增加的導彈威脅。韓中關係自此一直處於緊張狀態。

對此，文在寅總統曾做出所謂的「三不承諾」——不再部署薩德、不參與美國領導的全球導彈防禦系統、不建立包括日本在內的三邊軍事聯盟，以求安撫中國，恢復雙邊關係正常化。此一政策受到反對派批評。

尹錫悅的首席外交顧問金星漢（Kim Sung-han）今年2月曾向外媒表示，尹錫悅不僅要求廢除此承諾，並計劃增購薩德系統，部署在更靠近首爾的地方。

Südkorea Wahlkampfplakat mit dem Kandidaten Lee Jae-myung

執政黨「共同民主黨」候選人李在明的支持者。

年輕選票成關鍵

美國國家公共廣播電台（NPR）報導，南韓的千禧世代還有Z世代是此次總統大選的關鍵。4,400萬有效選民當中，20多歲及30多歲的年輕選民約佔了三分之一。

根據路透社，尹錫悅在60歲以上的老年族群之間，獲得堅定支持；李在明則是在40歲至60歲的中老年族群之間領跑。兩人在不同年齡區間取得各自優勢，這代表著，年輕選民將成為雙方陣營爭取的關鍵選票。

《南華早報》、《紐約時報》觀察指出，過去南韓年輕選民傾向投給以執政黨「共同民主黨」為代表的自由派，但房價飛漲、高失業率、文在寅政府執政的多則爭議醜聞等，導致許多年輕人對執政的進步派感到失望，轉為傾向在野的保守派。

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