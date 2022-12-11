金磚峰會：習近平批西方制裁 分析稱中國助普京重返國際

由中國主辦的第十四次金磚國家領導人峰會，邀請成員國巴西、印度、俄羅斯和南非領導人以視訊方式展開對話。此次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機，來看看各國元首在峰會上說了什麼。