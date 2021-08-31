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南非

南非共和国位于非洲南部。

行政首都（中央政府所在地）为比勒陀利亚，司法首都（最高法院所在地）为布隆方丹，立法首都（国会所在地）为开普敦。

Members of staff of the Wuhan Hygiene Emergency Response Team drive their vehicle as they leave the closed Huanan Seafood Wholesale Market in the city of Wuhan, in Hubei, Province on January 11, 2020, where the Wuhan health commission said that the man who died from a respiratory illness had purchased goods. - China said on January 11, 2020 that a 61-year-old man had become the first person to die from a respiratory illness believed to be caused by a new virus from the same family as SARS (Sudden Acute Respiratory Syndrome), which claimed hundreds of lives more than a decade ago. Forty-one people with pneumonia-like symptoms have so far been diagnosed with the new virus in Wuhan, with one of the victims dying on January 8, 2020, the central Chinese city's health commission said on its website. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

中国疾控中心：华南海鲜市场疫情可能是冷链引入 31.08.2021

中国专家指出，2019年底发生在武汉华南海鲜市场的新冠疫情，病毒可能是由进口冷链产品引入。与此同时，南非出现变异程度最大病毒株「C.1.2」，怎么回事？
A medical staff prepares a dose of the Chinese Sinopharm Covid-19 vaccine during a mass vaccination campaign at the Boris Trajkovski Arena in Skopje on May 6, 2021. (Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP) (Photo by ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images)

世卫首次发送中国疫苗  南非不想要 27.08.2021

COVAX全球疫苗共享计划因为疫情引发的生产国出口限制而让疫苗数迟迟无法到位，现在世卫要送1亿剂中国疫苗，却有非洲国家说不要，为什么？
A reporter walks past a logo of the Tokyo 2020 Olympic Games after a press conference at the Tokyo 2020 headquarters in Tokyo on March 30, 2020. - The postponed Tokyo 2020 Olympics will open on July 23, 2021, organisers said on March 30, announcing the new date after the Games were delayed because of the coronavirus pandemic. The decision comes less than a week after organisers were forced to delay the Games under heavy pressure from athletes and sports federations as the global outbreak took hold. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

东京奥运：选手中陆续有人确诊 19.07.2021

东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。
Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

第三波疫情来势汹汹 南非批准科兴疫苗 03.07.2021

在严重的第三波疫情冲击下，南非卫生部本周六宣布已批准了中国科兴疫苗。南非新冠病殁总数已达到6万。同一天，中国外长王毅发出呼吁，为应对全球挑战，当务之急是加紧构建抵御病毒的“免疫长城”。
Former South African President Jacob Zuma stands in the dock after recess in his corruption trial in Pietermaritzburg, South Africa, May 26, 2021. Phill Magakoe/Pool via REUTERS

南非前总统祖马获刑15个月 29.06.2021

79岁的前南非总统祖马多次拒绝在反腐败调查委员会面前作证，而今他必须为自己的固执付出代价。南非最高法院判处祖马15个月有期徒刑。
South African President Cyril Ramaphosa receives a Johnson and Johnson COVID-19 vaccine in Khayelitsha, Cape Town, South Africa, Wednesday, Feb. 17, 2021. Ramaphosa was among the first in his country to receive the vaccination to launch the inoculation drive in the country. (Gianluigi Guercia/Pool via AP)

南非讚世卫核准科兴疫苗 国药喊话供货全球 03.06.2021

南非总统2日表示世卫核准科兴疫苗是「关键的一步」，并再次呼吁制药商放弃新冠疫苗知识产权的重要性。同日，中国国药集团宣布，可望在下半年提供全球超过10亿剂疫苗。
Greek alphabet on blackboard twenty four letters of Greek alphabet from alpha to omega in lower case handwritten with white chalk on a blackboard PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPixelsAwayx 682067

避免污名化！世卫组织重新命名变种病毒 01.06.2021

新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。
04.06.2019, Namibia, Windhuk: Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwas 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhoek. Die Inschrift laut übersetzt etwa: „Ihr Blut nährt unsere Freiheit“. Foto: Jürgen Bätz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

承认种族屠杀 德国将向纳米比亚道歉 16.05.2021

据德国媒体报道，德国政府即将通过双边协议形式，承认在西南非洲殖民时期犯下种族屠杀罪行，德国总统还将在正式场合道歉请求原谅。
26.04.2021 People wearing protective face masks wait to receive a vaccine for the coronavirus disease (COVID-19) at a vaccination centre in Mumbai, India, April 26, 2021. REUTERS/Niharika Kulkarni

来自印度的"双重变异 "冠状病毒有多危险？ 27.04.2021

经由两种变异的结合，首先在印度发现的新冠病毒变异毒株具有更强的免疫逃逸能力。即使是接种过疫苗者，或已康复的染疫者，也可能再度快速感染。
February 7, 2021: Medical staff prepares a syringe with a dose of the Oxford-AstraZeneca vaccine by the Serum Institute of India at the first day of vaccination campaign at Osmani Medical College and Hospital, Sylhet, Bangladesh. (Credit Image: Â© Md Rafayat Haque Khan/ZUMA Wire

世卫忧心新冠变异 不放弃阿斯利康疫苗 09.02.2021

阿斯利康疫苗有效性引起质疑，虽然南非已经宣布暂停施打，世界卫生组织仍然表示现在谈放弃这个疫苗还太早，人们对抗疫情应该用上一切可用工具。
A vaccine volunteer receives an injection at the Chris Hani Baragwanath hospital in Soweto, Johannesburg Wednesday, June 24, 2020. Africa’s first participation in a COVID-19 vaccine trial has begun as volunteers received injections developed at the University of Oxford in Britain. The large-scale trial is being conducted in South Africa, Britain and Brazil. (AP Photo/Siphiwe Sibeko)

南非暂停接种阿斯利康新冠疫苗 08.02.2021

对新冠变种会使所研制的疫苗最终无效的忧虑很大。这一忧虑是否有道理？南非政府决定暂停接种。阿利斯康则强调该疫苗的重症防护相当有效。
Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

预防变种病毒入侵 德国实施入境限制 30.01.2021

为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
201230 -- BEIJING, Dec. 30, 2020 -- COVID-19 inactivated vaccine products are packaged at a packaging plant of the Beijing Biological Products Institute Co., Ltd. in Beijing, capital of China, Dec. 25, 2020. A Chinese inactivated vaccine shows 79.34 percent efficacy against COVID-19, according to the interim results of the phase-3 clinical trials unveiled by its developer Wednesday. The inactivated vaccine is developed by the Beijing Biological Products Institute Co., Ltd. under the China National Biotec Group CNBG, which is affiliated with Sinopharm. After a two-dose inoculation procedure, the vaccine receivers all produced high titers of antibodies, and the seroconversion rate of neutralizing antibodies reached 99.52 percent. The res PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中国专家：灭活疫苗两个月可完成升级 26.01.2021

英国、南非等地出现变种新冠病毒，引发人们对已研制出的疫苗有效性的担忧。中国专家表示，如有需要，中国的灭活疫苗可在2个月左右完成升级。
Db Milano 31/12/2020 - prevenzione diffusione Coronavirus / foto Daniele Buffa/Image nella foto: vaccino Pfizer-Biontech Covid-19 . *** Db Milan 31 12 2020 prevention spread Coronavirus photo Daniele Buffa Image in the picture vaccine Pfizer Biontech Covid 19 PUBLICATIONxNOTxINxITA

英国科学家担心疫苗对南非变异病毒无效 04.01.2021

牛津大学医学教授、英国政府疫苗工作小组顾问贝尔表示，目前的疫苗对英国变异病毒有效，但对于南非变异病毒是否有效还是个“大大的问号”。
December 25, 2020*** A medical staff attends to a COVID-19 patient at a special ward at Arwyp Medical Centre, as South Africa is about the reach a milestone of 1 million infections, in Kempton Park, South Africa, December 25, 2020. REUTERS/Shafiek Tassiem NO RESALES. NO ARCHIVES

南非确诊新冠感染100万例 28.12.2020

在南非新冠病毒正在加速传播。该国现已成为非洲大陆第一个确诊感染100万例的国家。

疫苗到手如何運?非洲國家受考驗 26.12.2020

近期，多國啓動了新冠疫苗的接種工作。對於物流基礎設施並不發達的非洲國家而言，疫苗的分發、運輸、儲藏將會是一個不小的挑戰。
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