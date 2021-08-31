避免污名化！世卫组织重新命名变种病毒

新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。