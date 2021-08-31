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南非共和国位于非洲南部。
行政首都（中央政府所在地）为比勒陀利亚，司法首都（最高法院所在地）为布隆方丹，立法首都（国会所在地）为开普敦。
中国专家指出，2019年底发生在武汉华南海鲜市场的新冠疫情，病毒可能是由进口冷链产品引入。与此同时，南非出现变异程度最大病毒株「C.1.2」，怎么回事？
COVAX全球疫苗共享计划因为疫情引发的生产国出口限制而让疫苗数迟迟无法到位，现在世卫要送1亿剂中国疫苗，却有非洲国家说不要，为什么？
东奥选手村传出有选手确诊。南非证实有2人是南非男子足球队球员，他们将于22日首战对上日本队。19日，美国女子体操队一名运动员和捷克一名沙滩排球选手的新冠病毒检测结果也呈阳性。
在严重的第三波疫情冲击下，南非卫生部本周六宣布已批准了中国科兴疫苗。南非新冠病殁总数已达到6万。同一天，中国外长王毅发出呼吁，为应对全球挑战，当务之急是加紧构建抵御病毒的“免疫长城”。
79岁的前南非总统祖马多次拒绝在反腐败调查委员会面前作证，而今他必须为自己的固执付出代价。南非最高法院判处祖马15个月有期徒刑。
南非总统2日表示世卫核准科兴疫苗是「关键的一步」，并再次呼吁制药商放弃新冠疫苗知识产权的重要性。同日，中国国药集团宣布，可望在下半年提供全球超过10亿剂疫苗。
新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。
据德国媒体报道，德国政府即将通过双边协议形式，承认在西南非洲殖民时期犯下种族屠杀罪行，德国总统还将在正式场合道歉请求原谅。
经由两种变异的结合，首先在印度发现的新冠病毒变异毒株具有更强的免疫逃逸能力。即使是接种过疫苗者，或已康复的染疫者，也可能再度快速感染。
阿斯利康疫苗有效性引起质疑，虽然南非已经宣布暂停施打，世界卫生组织仍然表示现在谈放弃这个疫苗还太早，人们对抗疫情应该用上一切可用工具。
对新冠变种会使所研制的疫苗最终无效的忧虑很大。这一忧虑是否有道理？南非政府决定暂停接种。阿利斯康则强调该疫苗的重症防护相当有效。
为了防止新冠变种病毒传入境内，德国宣布自周六开始对来自英国、巴西、葡萄牙、南非等高风险国家旅客实施入境限制。
英国、南非等地出现变种新冠病毒，引发人们对已研制出的疫苗有效性的担忧。中国专家表示，如有需要，中国的灭活疫苗可在2个月左右完成升级。
牛津大学医学教授、英国政府疫苗工作小组顾问贝尔表示，目前的疫苗对英国变异病毒有效，但对于南非变异病毒是否有效还是个“大大的问号”。
在南非新冠病毒正在加速传播。该国现已成为非洲大陆第一个确诊感染100万例的国家。
近期，多國啓動了新冠疫苗的接種工作。對於物流基礎設施並不發達的非洲國家而言，疫苗的分發、運輸、儲藏將會是一個不小的挑戰。
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