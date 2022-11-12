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南非共和国位于非洲南部。
行政首都（中央政府所在地）为比勒陀利亚，司法首都（最高法院所在地）为布隆方丹，立法首都（国会所在地）为开普敦。
媒体报导，上个月在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根曾与南非飞行培训学校签约，而该校过去曾与一名中国商人合作，组织中国解放军飞行员前往南非参加培训课程。
英国女王与非洲有着千丝万缕的缘分。她在访问南非时度过21岁生日，在肯尼亚接获父亲的死讯并继承王位。作为英国君主，她曾多次出访非洲。
南非26日凌晨發生一件死亡案，有22名青少年在當地一間酒吧死亡，他們年紀大多在20歲以下，死因目前仍在調查中。
这位南非出生的企业家说，低产量和供应链问题使新工厂付出高昂的代价，特别是柏林的工厂遇到了工会和环保的挑战。
由中國主辦的第十四次金磚國家領導人峰會，邀請成員國巴西、印度、俄羅斯和南非領導人以視訊方式展開對話。此次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機，來看看各國元首在峰會上說了什麼。
2020年初，德国首次发生一名政治家籍右翼民粹主义政党AfD之助成为州长事件。当时在南非访问的时任德国总理默克尔称此举“不可原谅”，要求改变这一选举结果。现在德国联邦宪法法院做出判定：默克尔此言不当。
根据南非伊奇科维茨家庭基金会（Ichikowitz Family Foundation）最新公布的2022年非洲青年一代调查，中国已经超越美国，成为非洲年轻人眼中对这个大陆产生最多积极影响的国家。
美国成为全球首个新冠死亡人数超过100万的国家。世卫组织总干事谭德塞警告包括南非在内的一些国家因病毒新变体疫情重新上扬。
這是英國最高法院院長和副院長雙雙辭任香港終審法院非常任法官後，首度在英國國會道出事情始末。兩人辭任震撼法律界也引起港府批評，他們以南非種族隔離時期的法院為例，表明香港的社會現狀置英國法院於不利位置。
位于开普敦的南非国会大厦遭遇疑似纵火，这座优秀历史建筑的主议事厅全毁，还有许多办公区域受损。警方目前已拘捕一名嫌疑人，后者在1月3日首次出庭受审
法新社统计，过去一周，全球平均每日新增的新冠确诊数破纪录。奥密克戎病毒株正在欧美、澳洲等国迅速传播，疫情严峻，但与此同时，南非则称奥密克戎引发的第四波疫情已过高峰，疫情逐渐放缓。
南非前大主教、诺贝尔和平奖获得者图图在南非开普敦去世。他曾和曼德拉一起积极反对种族隔离政策。
对于科萨人而言，在成年仪式上进行割礼是年轻男子成长经历的一部分。由于层出不穷的死亡事件，南非的相关单位对此提出警告。
奥密克戎感染潮下，多国确诊人数屡破新高，但南非最新研究指出，奥密克戎住院及重症率皆比德尔塔低，虽该份研究仍有部分疑虑；同时，世卫秘书长谭德塞也警告，「没有国家可以透过加强针摆脱新冠」。
新冠变异病毒“奥密克戎”传染性极强，专家们批评说，今后单日新增感染有可能会多达几十万病例，但政府并没有采取足够的防疫措施。
埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨、成为《时代周刊》的年度人物？让我们了解一下马斯克的人生。
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