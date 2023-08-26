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南非共和国位于非洲南部。
行政首都（中央政府所在地）为比勒陀利亚，司法首都（最高法院所在地）为布隆方丹，立法首都（国会所在地）为开普敦。
金砖集团宣布吸纳6名新成员，自明年起，将有11个金砖成员国。许多西方国家看起来对金砖的扩员反应淡定。不过也有欧洲政治人物担忧地表示，金砖国家之前就并不和西方站在一起，现在则转向了与西方对抗。
联合国秘书长古特雷斯在金砖国家峰会的讲话上对该集团扩员表示肯定，也呼吁对不合时宜的国际机构进行改革。不过，金砖国家集团成员无论是在经济或政治方面都存在差异，他们能顺利合作吗？
在南非的金磚國家峰會，伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、阿根廷、埃及和衣索比亞受邀加入這個新興國家俱樂部。在中、俄主張擴員制衡西方的同時，美國則試圖淡化金磚國家的歷史性擴員。
斯威士兰是台湾在非洲仅存的正式邦交国。该国元首是否和其他非洲国家元首一样收到南非金砖峰会的邀请，受到外界关注。
在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会是疫情后的第一次实体峰会。此次还有一些地方与以往不同：普京因官司在身没有出席，习近平前日抵达却缺席峰会首场活动。
南非金磚峰會8月22日召開，規劃這個發展中國家集團的未來發展方向，同時各國也有自己的算盤。而中國領導人習近平缺席了當天的金磚工商論壇，原因不明，令外界感到意外。
抵达南非参加金砖国家峰会的中国领导人习近平与东道主南非总统举行了会面。目前有20多个国家表示有意加入金砖集团，这给5个成员国出了道难题。
这是新冠疫情后金砖第一次举行全程实体峰会，除普京总统外，其它4国领导人均先后登场。
全球南方国家抗衡富裕西方：是否应吸收更多国家加盟，如何应对俄乌战争引发的制裁措施，是本次南非约翰内斯堡金砖峰会上的主要议题。
“金砖五国”早已不是一个停留在纸面的概念，它拥有自己的银行，呈现经济实力，并正在考虑进一步扩大。新一届金砖峰会将在南非首都举行。
中国外交部确认，中国国家主席习近平下周将出席在南非举行的金砖国家领导人峰会并对南非进行国事访问。外界普遍预期本届峰会将重点讨论金砖国家扩容以及如何在新开发银行内促进本币融资和信贷等问题。
普京因参与驱逐乌克兰儿童而被指控犯有种族灭绝罪和反人类罪，国际刑事法院于3月向其发出逮捕令。作为国际刑事法庭缔约国，南非有义务逮捕普京。
金磚國家峰會8月將於南非登場，俄國總統普京若出席，可能遭到逮捕。對此，南非總統拉馬福薩要求國際刑事法院豁免逮捕令，以避免南非陷入對俄「宣戰」的局面，這是怎麼回事？
南非總統9日表示，本屆金磚國家峰會將不會以線上方式登場，而將實體舉辦。由於俄羅斯總統普京面臨國際刑事法院的逮捕令，他若前往南非參加峰會，南非可能不得不逮捕他。此前，曾有傳言稱峰會將改到中國舉行。
如果受到国际刑事法院通缉的俄罗斯总统普京现身南非参加金砖国家峰会，会逮捕他吗？
德国退役空军飞行员为中国空军飞行员提供培训已有多年。德国国防部长现在希望停止这种做法。然而，由于存在法律灰色地带，德国政府阻止此类知识转让的权力有限。
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