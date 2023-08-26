金砖新成员“入圈” 西方真的淡定吗？

金砖集团宣布吸纳6名新成员，自明年起，将有11个金砖成员国。许多西方国家看起来对金砖的扩员反应淡定。不过也有欧洲政治人物担忧地表示，金砖国家之前就并不和西方站在一起，现在则转向了与西方对抗。