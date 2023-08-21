 南非金砖峰会 哪些内容值得关注？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2023

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时政风云

南非金砖峰会 哪些内容值得关注？

全球南方国家抗衡富裕西方：是否应吸收更多国家加盟，如何应对俄乌战争引发的制裁措施，是本次南非约翰内斯堡金砖峰会上的主要议题。

图为金砖五国（中国、南非、印度、巴西、俄罗斯）的国旗

图为金砖五国（中国、南非、印度、巴西、俄罗斯）的国旗

（德国之声中文网）八月22日至24日在南非约翰内斯堡举行的金砖峰会上，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等五个成员国代表将重点讨论吸收新成员国的问题。共有22个国家，其中包括沙特阿拉伯、印度尼西亚、伊朗、阿根廷以及埃塞俄比亚等国均表达出了加入金砖共同体的意愿。

南非驻金砖合作机制大使索科拉尔（ Anil Sooklal）八月初接受彭博社采访时表示："金砖五国领导人将就接受新成员国事宜发表声明。而这一举措将使全球秩序发生决定性的变化。"

俄乌战争、对俄制裁、美元主导地位引发的批评以及全球性的力量对抗：金砖集团峰会不仅仅是发展中国家和新兴国家同西方阵营渐行渐远的表现，同时，也反映出了这些国家日益增长的自信。

金砖五国在多极世界中展现实力

来自北京的挑衅

中国问题专家菲力克斯·李（Felix Lee）对德国之声表示："金砖各国的反美倾向，正令中国从中受益，而这也正是中国利用金砖国家所要达到的目标。"

菲力克斯·李表示，同七国集团相比，金砖合作机制虽然还远远没有形成一个运作自如、相互信任的国家联盟，"但北京的首要目的是，部分地消减美国所能发挥的作用。"

中国在非洲的影响力迅速提升。图为一家中国公司正在为乌干达一个村庄安装卫星天线。

中国在非洲的影响力迅速提升。图为一家中国公司正在为乌干达一个村庄安装卫星天线。

当然俄罗斯也在追求其本国的战略利益。柏林自由大学政治学者 曼霍尔德（Günther Maihold）表示："俄罗斯是想利用当前的形势，将白俄罗斯和委内瑞拉等盟友拉进金砖组织。对普京来说，金砖国家的扩展有利于让他摆脱国际孤立。"

饱受争议的扩编计划

普京的国际孤立在本次峰会上也得到了充分的体现。参加本次峰会的共有来自71个国家的代表，但普京本人却无缘实体与会：由于涉嫌在乌克兰犯下战争罪行，他本人正被国际法庭所通缉。

不过，金砖国家的扩充计划在集团内部也颇有争议。曼霍尔德认为，印度、巴西和南非等国并不想同新成员国分享现有的影响力，更不希望新成员加入后带来更多的新问题。因此，上述三国对扩编兴趣不大。

在扩编问题上，金砖五国内部意见并不一致。图为今年六月的金砖外长会议。

在扩编问题上，金砖五国内部意见并不一致。图为今年六月的金砖外长会议。

曼霍尔德说："如果每个成员国都拉自己的盟友加盟，就会加剧集团内部的分化和对抗，因此，扩编问题是一个非常敏感的话题。"

南非外长潘多尔（Naledi Pandor ）今年四月就已明确表示，各方应首先讨论和制定新成员国入盟的标准。曼霍尔德认为，届时可能会有一些国家成为金砖+（BRICS plus） 成员，但他们将不能享有同原有成员相同的权利和表达途径。

吸引外国投资

尽管内部纷争不断，但金砖集团仍不失为一个国家合作机制获得成功的样板。联合国贸发组织今年四月发布的报告显示，金砖集团在全球经济总量中的占比已经从2010年的18%上升至2021年的26%。

另外两个数据也很能显示金砖的发展潜力：按照联合国贸易及发展组织发布的报告，金砖各国间的出口，以及外资在金砖各国的投入，都远远超过全球平均水准。

无论是金砖五国的经济增长，还是金砖各国间的贸易中，中国都扮演着决定性的角色。中国是巴西、俄罗斯和南非的最大贸易伙伴。只有印度是个例外，印度的最大贸易伙伴是美国，而中国则排名第二。

参与制裁吗？谢谢，不必了！

曼霍尔德表示，金砖各国的反西方立场，在欧洲引起了广泛的担忧。"人们无法摆脱这样一种印象，即普京仍能在金砖国家内引起很大的共鸣。金砖国家正在成为其他国家躲避制裁和消除制裁影响的避难所。"

金砖各国避免直接对莫斯科提出批评，图为俄外长同南非外长的一次会晤。

金砖各国避免直接对莫斯科提出批评，图为俄外长同南非外长的一次会晤。

金砖各国都没有参与对俄罗斯的制裁。因此，中国、巴西和印度目前是俄罗斯廉价石油的主要买家。但是，除了廉价能源之外，事实上，俄乌战争给发展中国家和新兴国家带来的冲击尤为严重。

不对莫斯科提出直接批评

曼霍尔德表示："很明显，各方都不希望俄罗斯阻止和破坏粮食及化肥的供给。"因此，在约翰内斯堡峰会上，大家在俄罗斯议题上有一种心照不宣的共识："一方面，大家希望制定规则，减轻制裁措施对金砖国家造成的冲击，另一方面，大家也不希望选边站，以免被更多地卷入这场冲突。而这也正是困难所在。"

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