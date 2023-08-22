南非金砖峰会首日看点

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在南非约翰内斯堡举行的金砖国家峰会是疫情后的第一次实体峰会。此次还有一些地方与以往不同：普京因官司在身没有出席，习近平前日抵达却缺席峰会首场活动。
8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。
习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。
习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。
俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。
在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。
第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。
金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”
抵达南非参加金砖国家峰会的中国领导人习近平与东道主南非总统举行了会面。目前有20多个国家表示有意加入金砖集团，这给5个成员国出了道难题。
全球南方国家抗衡富裕西方：是否应吸收更多国家加盟，如何应对俄乌战争引发的制裁措施，是本次南非约翰内斯堡金砖峰会上的主要议题。
由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的五个新兴经济体国家组成的金砖国家第十五届峰会8月22 日在南非约翰内斯堡开幕。有德语媒体认为，金砖国家的迅速崛起，正在对以美国为首的世界秩序构成挑战。
在南非的金磚國家峰會，伊朗、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、阿根廷、埃及和衣索比亞受邀加入這個新興國家俱樂部。在中、俄主張擴員制衡西方的同時，美國則試圖淡化金磚國家的歷史性擴員。
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