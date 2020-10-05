南非酒吧22名青少年死亡 死因仍成謎

（德國之聲中文網）南非警方週日（6月26日）表示，週末有22名青少年在南非一家酒吧死亡，目前仍在調查死因及相關細節。 當地官員和政界人士向媒體透露，他們擔心這可能是一起未成年飲酒導致的悲劇性事件。

這起死亡事件發生在南非沿海城鎮東倫敦（East London），法新社早前報導，死者中有8名女生及13名男生，17人是在酒吧當場死亡，其餘人在醫院去世。

週日清晨抵達現場的政府官員賓克瑟（Unathi Binqose）說，在雙層的酒吧外街道上，他們發現了空酒瓶、假髮，還有一條寫有「生日快樂」的腰帶。當地官員們說，許多死者應該是在週六晚上在酒吧慶祝高中考試結束。

當地官員補充說，屍體上沒有明顯的傷口，將再透過屍檢確定這些死亡事件是否與中毒有關。當地報紙《每日快報》（Daily Dispatch）則指出，死者遺體分別躺在桌子和椅子上，沒有任何明顯的受傷痕跡。

警察部長塞勒（Bheki Cele）從停屍房出來後淚流滿面地告訴記者：「這是個可怕的場景」，並指出死者都很年輕。他說：「當你被告知他們才13歲、14歲時，這讓人心碎。」

死因成迷

南非廣播公司（SABC）稍早稱，可能是人踩人導致死亡事件發生，但由於死因尚不清楚，因此目前細節不詳。但政府官員賓克瑟在接受法新電訪時說：「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口。」

正在德國參加七國集團峰會的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）也在第一時間向死者家屬表示哀悼，同時對年輕人在「不應該」出現的場所群聚表示關切，他在聲明中寫道：「這些場所應該禁止18歲以下人士進入」並指，調查結束後將出台相關法律措施。

法新社指出，南非是非洲酒精消費最多的國家之一，事發地的省長馬布楊（Oscar Mabuyane）沈痛譴責「飲酒過量」的危害。

路透社引述當地一名17歲女孩的說法稱，該酒館是附近年輕人常去的地方，常常賣酒給未成年者。如今發生悲劇讓居民相當憤怒，紛紛要求酒館關門。

這名17歲女孩說：「每個人都希望它被關閉，因為他們向未成年兒童出售酒精。」她補充說，每個人都因為發生的事情而感到悲傷。

據報導，南非地方鄉鎮的酒吧通常緊鄰住宅區，且通常不遵守安全法規和飲酒年齡的規定。

（法新社、路透社、美聯社）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。