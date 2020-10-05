 南非酒吧22名青少年死亡 死因仍成謎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

南非酒吧22名青少年死亡 死因仍成謎

南非26日凌晨發生一件死亡案，有22名青少年在當地一間酒吧死亡，他們年紀大多在20歲以下，死因目前仍在調查中。

Südafrika I Polizei untersucht mindestens 22 Todesfälle in einer Taverne in East London

南非東倫敦一間酒吧內有數名年輕人被發現身亡。

（德國之聲中文網）南非警方週日（6月26日）表示，週末有22名青少年在南非一家酒吧死亡，目前仍在調查死因及相關細節。 當地官員和政界人士向媒體透露，他們擔心這可能是一起未成年飲酒導致的悲劇性事件。

這起死亡事件發生在南非沿海城鎮東倫敦（East London），法新社早前報導，死者中有8名女生及13名男生，17人是在酒吧當場死亡，其餘人在醫院去世。

週日清晨抵達現場的政府官員賓克瑟（Unathi Binqose）說，在雙層的酒吧外街道上，他們發現了空酒瓶、假髮，還有一條寫有「生日快樂」的腰帶。當地官員們說，許多死者應該是在週六晚上在酒吧慶祝高中考試結束。

當地官員補充說，屍體上沒有明顯的傷口，將再透過屍檢確定這些死亡事件是否與中毒有關。當地報紙《每日快報》（Daily Dispatch）則指出，死者遺體分別躺在桌子和椅子上，沒有任何明顯的受傷痕跡。

警察部長塞勒（Bheki Cele）從停屍房出來後淚流滿面地告訴記者：「這是個可怕的場景」，並指出死者都很年輕。他說：「當你被告知他們才13歲、14歲時，這讓人心碎。」

死因成迷

南非廣播公司（SABC）稍早稱，可能是人踩人導致死亡事件發生，但由於死因尚不清楚，因此目前細節不詳。但政府官員賓克瑟在接受法新電訪時說：「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口。」

正在德國參加七國集團峰會的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）也在第一時間向死者家屬表示哀悼，同時對年輕人在「不應該」出現的場所群聚表示關切，他在聲明中寫道：「這些場所應該禁止18歲以下人士進入」並指，調查結束後將出台相關法律措施。

Südafrika I Polizei untersucht mindestens 22 Todesfälle in einer Taverne in East London

當地警方正在調查死因。

法新社指出，南非是非洲酒精消費最多的國家之一，事發地的省長馬布楊（Oscar Mabuyane）沈痛譴責「飲酒過量」的危害。

路透社引述當地一名17歲女孩的說法稱，該酒館是附近年輕人常去的地方，常常賣酒給未成年者。如今發生悲劇讓居民相當憤怒，紛紛要求酒館關門。

這名17歲女孩說：「每個人都希望它被關閉，因為他們向未成年兒童出售酒精。」她補充說，每個人都因為發生的事情而感到悲傷。

據報導，南非地方鄉鎮的酒吧通常緊鄰住宅區，且通常不遵守安全法規和飲酒年齡的規定。

（法新社、路透社、美聯社）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

11.05.2020*****A man and a woman wearing face masks walk on Trocadero Plaza as a French national flag flies on the Eiffel Tower in background in Paris on May 11, 2020 on the first day of France's easing of lockdown measures in place for 55 days to curb the spread of the COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus. (Photo by PHILIPPE LOPEZ / AFP) (Photo by PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images)

巴黎疫情亮红灯 警告级别升至最高 05.10.2020

由于巴黎的感染人数继续上升，法国首都本周进入疫情最高警告级别。酒吧和咖啡馆等未来两周内将关闭。

28.11.21 *** General view of Westminster after new measures were announced yesterday due to the Omicron coronavirus variant, in London, Britain, November 28, 2021. REUTERS/Tom Nicholson

感染速度惊人 奥密克戎在英国快速传播 11.12.2021

新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生部门预计，奥密克戎可能在未来几周内成为该国最主要的流行毒株。英国首相约翰逊再次收紧了限制举措。

12.12.2007 CHATEAUNEUF-DU-PAPE, FRANCE - DECEMBER 12: A bottle and glass of wine are displayed in the cellar of prize-winning French winegrower Paul-Vincent Avril on December 12, 2007 in Chateaneuf-Du-Pape, France. The Clos des Papes 2005, produced by Avril was named ''Wine of the year by US Magazine Wine Spectator. The area surrounding the village of Chateauneuf du Pape is a renowned wine-growing area and hosted four other wines which were placed in the top 20 list. (Photo by Pascal Parrot/Getty Images)

何以解忧: 今年全球葡萄酒产量恐降至历史低点 07.11.2021

欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。

广告

媒体看中国

Cannes Midem Talks 2014 Taiwan Musik Nacht

墙外文摘：被封杀的台湾乐团，和他们背后的"精神台湾人"

有文章介绍诸多台湾乐团在中国大陆被封杀，但是有不少歌迷通过他们深深着迷于台湾独立音乐，甚至有人进而关注起台湾的政治与历史，称自己是"精神台湾人"。  