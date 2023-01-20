南非计划与中俄举行联合军演

（德国之声中文网）南非外交部长潘多尔(Naledi Pandor)是在1月23日与拉夫罗夫的会晤中做出这一表述的。目前，南非是俄罗斯在非洲最为重要的伙伴之一。俄乌战争爆发以来，非洲各国立场不一。俄罗斯正在拉拢非洲国家，而西方则鼓动非洲国家孤立俄罗斯。

拉夫罗夫抢在美国财长耶伦(Janet Yellen)之前一天抵达南非。据外交圈内人士披露，拉夫罗夫接下来还要访问史瓦蒂尼、博茨瓦纳、安哥拉等多个非洲国家。

美国方面则对南非计划与中俄举行联合军演表示担忧。白宫一名发言人说，美方对任何国家在俄罗斯进行残暴侵略战争期间举行联合军演都存有担忧。

南非官方则强调，在乌克兰冲突中"不选边站"。在联合国有关俄乌战争的议案投票中，南非一直投弃权票。南非当前的执政党非洲国民大会(ANC)当年在争取种族平权、反对白人政权隔离政策时，曾经得到莫斯科方面的不少支持。目前南非与俄罗斯的贸易往来并不紧密，但是却有着和莫斯科、北京的相近价值观：推翻美国的霸权地位，并支持一个地缘政治大国更有话语权的"多极世界"。

南非外长潘多表示，该国起初曾经呼吁俄罗斯单方面撤离乌克兰，但是现在这不再是南非的立场。"要是我再次向拉夫罗夫重申这一立场，就会显得相当幼稚，尤其是考虑到乌克兰得到了大量武器援助之后。"潘多还说，西方在谴责俄罗斯的同时忽视以色列占领巴勒斯坦领土等问题，"南非一贯强调将随时准备支持和平解决非洲大陆和全球的冲突。"

拉夫罗夫则说，军演是"透明的"，三国均披露了所有相关重要信息。俄罗斯外长在新闻发布会上还指责西方正在"对俄罗斯进行真正的战争"，认为西方为"消灭从俄罗斯语言到俄罗斯文化的一切"蓄谋已久。

南非军方几天前曾表示，军演旨在强化目前已经相当蓬勃的南、俄、中关系。

按照计划，南非和俄罗斯、中国的海上联合军演将在2月17日至27日于东海岸城市德班附近海域举行，期间将遇到2月24日这一俄乌战争爆发一周年的日子。俄罗斯塔斯社透露，届时一艘载有新型高超音速巡航导弹的俄军舰将参加演习。

(路透社、德新社)

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