南非讚世卫核准科兴疫苗 国药喊话供货全球

(德国之声中文网) 在世卫周二批准中国科兴疫苗作紧急使用後，南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 2日对该消息表示欢迎，希望这意味着他的人民和较贫穷国家的人民将获得更多的新冠疫苗。

拉马福萨称讚此决策是「关键的一步」，他也认为这个消息会推动南非的监管当局研究购买科兴疫苗。 拉马福萨在开普敦对议会说：「我们欢迎世界卫生组织确认来自中国的科兴疫苗可以紧急使用的消息。」

周二的消息为科兴疫苗被纳入Covax全球疫苗共享计划打开了大门，该计划旨在为世界各地，特别是较贫穷的国家提供公平剂量的新冠疫苗。世卫组织说，科兴疫苗的血清「易于储存」，因此疫苗「易于管理」，特别适用于资源匮乏的国家"。

南非目前累计有160多万个新冠病例，其中有56,601人死亡，迄今为止约有1,045,104人接受了疫苗注射，主要是老年人，但他们还没有接受第二剂疫苗注射，他们主要使用的是辉瑞和娇生公司的新冠疫苗。

拉马福萨说，他的政府因疫苗接种工作进展缓慢而受到广泛批评，但他们正在继续与各制造商接触，以确保疫苗的可靠和多样化供应。

但他也再次强调，各药厂放弃新冠疫苗知识产权的必要性，他认为这将加快疫苗的分配并促进当地的医药市场。他说：「这将为我们自己国家丶非洲大陆以及其他发展中国家当地制药业的发展和增长奠定基础。」

由南非和印度倡导的暂时放弃新冠疫苗知识产权的倡议活动，在本周于德里举行的世界五大新兴经济体会议上得到了其他金砖国家巴西丶俄罗斯丶中国的支持。

国药：下半年可向全球提供超过10亿剂疫苗

与此同时，中国医药集团（国药集团）董事长刘敬桢2日在出席「博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会」时表示，该公司有能力在今年下半年向中国以外的世界提供超过10亿剂的新冠疫苗。

刘敬桢在该论坛的一个小组讨论会上说，这种水平的供应能力是以中国的疫苗接种需求得到满足为前提的。他说：「国药疫苗的年产能已超过50亿剂。」

他拒绝透露国药集团同意向COVAX计划提供多少剂的新冠疫苗。目前中国国内正在使用国药集团的两种疫苗，其中一种已获得世界卫生组织的紧急使用批准，这是疫苗被纳入COVAX计划的前提条件。

刘说，国药集团还计划为第三种疫苗建立一个生产设施，该疫苗正在一个早期临床试验中进行测试。

全球疫苗免疫联盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation）发言人同日表示，该联盟正在与中国另一家主要的新冠疫苗疫苗供应商科兴控股生物技术进行谈判，以扩大COVAX的疫苗选项。中国在今年2月份曾经承诺向COVAX提供1000万剂疫苗。

(路透社、法新社)

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