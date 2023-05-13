南非等六国元首将前往俄乌调停冲突

（德国之声中文网）南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）5月16日在开普敦宣布，一个由非洲六国元首组成的代表团将尽快前往俄罗斯和乌克兰，以协助寻找俄乌战争的解决之道。

拉马福萨是在与到访的新加坡总理李显龙召开记者会时宣布的这一消息。他说，他已经分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通话并提出了该建议。他们都愿意在莫斯科及基辅接待非洲调停代表团和非洲国家元首。"我与两位领导人的讨论表明，他们都愿意接待非洲领导人，并就如何结束这场冲突进行讨论"，拉马福萨说，"这是否会成功，将取决于将进行的讨论。"

南非总统拉马福萨5月16日欢迎到访的新加坡总理李显龙

将参加这次调停努力的非洲六国分别为塞内加尔、乌干达、埃及、刚果共和国、赞比亚和南非。

拉马福萨没有向媒体提供明确的出访时程表或其他细节，但强调这场俄乌冲突"破坏性极大"，让非洲"也饱受折磨"。战争导致国际谷物价格上涨并冲击了全球贸易，非洲国家受到很大影响。

拉马福萨还表示，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）和非洲联盟已听取这项倡议的简报并表示欢迎，美国与英国也对非洲调停计划表示"审慎"的支持。在西班牙媒体5月9日发表的专访中，古特雷斯曾表示，他认为俄乌冲突目前没有进行和谈的可能性，双方都相信自己能赢。

南非的立场

本周一（5月15日），拉马福萨强调南非是公正的，尽管面临 "非同寻常的压力"，也不会被卷入 "全球大国之间的竞争"。5月11日，美国驻南非大使布里吉提（Reuben Brigety）在媒体简报中表示，美方认为有武器弹药装载到去年12月停靠在开普敦（Cape Town）海军基地的一艘俄罗斯货轮上。拉马福萨当时表示，已针对此事展开调查。

在联合国就俄乌战争决议的表决中，南非多次投弃权票。今年2月，联大以141票赞成，7票反对，32票弃权的结果通过了包括乌克兰在内的75国共同提交的"和平公式"决议草案。南非在表决中和中国、印度、伊朗、巴基斯坦、越南等国一样投了弃权票。

欧亚事务特别代表李辉大使赴乌克兰等国

据中国媒体报道，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使5月15日已启程赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问。路透引述乌克兰官员消息指出，李辉将在16日至17日访问乌克兰。上个月，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽伦斯基自去年2月俄乌战争爆发以来首次通了电话。通话中，习近平表示将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问。李辉曾在2009年至2019年9月期间担任中华人民共和国驻俄罗斯大使。2019年5月23日，俄罗斯总统普京向时任俄罗斯大使的李辉授予了国家级勋章"友谊勋章"。

（路透社、美联社等）

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