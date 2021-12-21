南非研究：奥密克戎住院率较德尔塔低

（德国之声中文网）路透社周三 (12月22日)报道，南非一项最新研究显示，感染奥密克戎 （Omicron）变种病毒的人与感染德尔塔(Delta)变种病毒的人相比，住院和重症的风险相对较低，尽管研究也指出，部分原因可能来自其基础人口免疫力高。

该研究的作者之一丶南非国家传染病研究所（NICD）的柯恩（Cheryl Cohen）教授说：「我们的数据确实表明了与其他变体相比，奥密克戎的严重程度已有所降低。」

该研究显示，在10月1日至11月30日期间於南非被诊断出得到奥密克戎的患者比同期被诊断出患有德尔塔的人相比，入院可能性下降了80%。此外，这批奥密克戎患者与在4月至11月期间因德尔塔住院的人相比，罹患重症的可能性也低了70%。

柯恩表示，监测数据也显示，在南非目前以奥密克戎为主的新一波疫情虽然患病人数增加了许多，但住院和死亡人数明显低于前几波疫情。她说，这项研究的结果也可能可以套用於其他撒哈拉以南丶新冠感染水平高的非洲国家。

但上述研究结果是否能套用於国际上其他地区，柯恩则有所保留。她说，在南非，估计已有60%到70%的人曾感染过新冠，「对於那些疫苗接种水平高丶但过去的感染水平非常低的国家，目前还不确定是否会有类似情况。」

英国东安格利亚大学的医学教授杭特（Paul Hunter）认为南非的这项研究很重要，称其为第一份针对奥密克戎及德尔塔严重程度所进行的正规研究。

不过，杭特也指出，很难从这项研究确定，较低的住院率是由于奥密克戎的毒性较低，还是因为人口免疫力已有所提升。

路透社报道，南非这项研究尚未经国际医学同行评议过。而对於奥密克戎的分析，世界卫生组织周三（22日）的最新说法为，世卫目前还没有足够数据，来说明它是否比德尔塔更具传播力。

对此，世卫新冠疫情应对技术主管科霍夫（Maria Van Kerkhove ）警告，不要从早期数据中得到结论，因为奥密克戎在世界各地传播的时间还不够久。

富国施打加强针引发世卫隐忧

面对来势汹汹的奥密克戎病毒株，富裕国家正大幅推广施打加强针的计划。世界卫生组织秘书长谭德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）对此表示：「没有一个国家可以通过加强针来摆脱新冠。」

谭德塞警告，富裕国家的行径加深了疫苗分布不平等的现象，他说，这恐怕使得新冠疫情会进一步被延长。他说，当前优先事项仍是向缺乏疫苗的国家提供疫苗，而不是向已接种疫苗的人提供额外剂量，并担心这会使病毒有更多机会在缺乏抵抗力的国家传播丶变异。

谭德塞几个月前呼吁，在所有国家至少有40%的人接种第一次疫苗前，应暂停向已接种疫苗的人群提供加强针。但联合国12月初的数据显示，高收入国家约有67%的人至少接种了一剂疫苗，但低收入国家甚至不到10%。

「坦白说，我们很难理解，为什么在第一批疫苗接种一年后，非洲每四个医护工作者中就有三个人没有接种疫苗，」谭德塞说。

法新社报道，世卫的免疫战略专家咨询小组（SAGE）周三（22日）指出，截至目前，有120个国家已经开始实施施打加强针的计划，但其中没有一个是低收入国家。

(路透社、法新社)

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